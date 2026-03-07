NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Doktor: Başka Hayatta dizisi hem güçlü oyuncu kadrosu hem de dikkat çeken hikayesiyle gündemde yer alıyor. Dizinin 8 Mart Pazar günü ekrana gelecek yeni bölüm öncesi Doktor Başka Hayatta dizisinin nerede çekildiği ve sahnelerde görülen hastane "Umutpark Tıp Vakfı Hastanesi"nin gerçek olup olmadığı merak ediliyor.

Başrollerini İbrahim Çelikkol, Sıla Türkoğlu, Şebnem Hassanisoughi ve Bertan Asllani’nin paylaştığı Doktor: Başka Hayatta dizisi, yeni sezonda NOW ekranlarının iddialı yapımları arasında gösteriliyor. Yayınlanan ilk tanıtımların ardından dizinin çekim yerleri ve hikayesinin detayları izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı.

DOKTOR BAŞKA HAYATTA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Doktor: Başka Hayatta dizisinin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Yapım ekibi dizinin hastane sahneleri başta olmak üzere birçok sahneyi özel olarak hazırlanan mekanlarda ve şehirdeki çeşitli çekim noktalarında gerçekleştiriyor.

Yapımını DASS Yapım’ın üstlendiği dizi, güçlü kadrosu ve dramatik hikayesiyle dikkat çekiyor. Yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç (Ketche) otururken dizinin senaryosu Pınar Bulut ve Onur Koralp tarafından kaleme alındı.

DOKTOR BAŞKA HAYATTA DİZİSİ HANGİ HASTANEDE ÇEKİLİYOR?

Dizide olayların büyük bölümü Umutpark Tıp Vakfı Hastanesi adlı kurgu bir hastanede geçiyor. Hikayede önemli bir yer tutan bu hastane dizinin ana mekanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Umutpark Tıp Vakfı Hastanesi dizinin kurgusal bir mekanı olarak senaryoda yer alıyor. Bu nedenle dizide görülen hastane sahnelerinin bir kısmı set ortamında hazırlanmış alanlarda çekiliyor. Yapım ekibi, gerçekçi bir atmosfer oluşturmak için modern hastane dekorları ve detaylı set tasarımları kullanıyor.

DOKTOR BAŞKA HAYATTA DİZİSİ KONUSU NE?

Doktor: Başka Hayatta dizisi, geçirdiği ağır bir saldırı sonrası hafıza kaybı yaşayan başarılı bir doktorun hayatına odaklanıyor. Dizinin merkezinde Umutpark Tıp Vakfı Hastanesi’nin başarılı doktorlarından Prof. Dr. İnan Kural karakteri yer alıyor.

Uğradığı silahlı saldırının ardından ameliyat geçiren İnan Kural, son 12 yılını hatırlamadan hayata geri döner. Bu durum onu hem mesleki hem de kişisel hayatında büyük bir belirsizliğin içine sürükler. Tanımadığı ilişkiler, hatırlamadığı geçmişi ve cevap bekleyen sorular arasında hayatını yeniden kurmaya çalışır.

Gerçek bir olaydan esinlenerek hazırlanan dizi, izleyiciyi hafıza, kimlik ve yeniden başlama temaları etrafında ilerleyen dramatik bir hikaye ile buluşturuyor. Yapımın aynı zamanda İtalyan yapımı “Doc - Nelle Tue Mani” adlı tıbbi drama dizisinden uyarlama olduğu biliniyor.

Doktor: Başka Hayatta dizisi ilk bölümüyle 8 Mart Pazar günü saat 20.00’de NOW ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

