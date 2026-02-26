Doktor Başka Hayatta dizisi ne zaman başlıyor? İşte ilk bölüm yayın tarihi
NOW ekranlarının merakla beklenen yeni projesi Doktor Başka Hayatta, 1. bölümüne gün sayıyor. Başrollerinde İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi, hafızasını kaybeden dahi bir doktorun sıra dışı hikayesini izleyiciyle buluşturacak. Peki, Doktor Başka Hayatta dizisi ne zaman başlıyor? İşte, ilk bölüm yayın tarihi...
Tanıtımlarının yayınlanmasının ardından televizyon dünyasında gündeme gelen “Doktor: Başka Hayatta” dizisi, hafıza kaybı yaşayan bir doktorun yeniden hayata tutunma mücadelesini merkezine alıyor. NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak yapımın konusu, oyuncuları ve ilk bölüm tarihi merak konusu oldu.
DOKTOR BAŞKA HAYATTA DİZİSİ KONUSU NE?
“Doktor: Başka Hayatta”, geçirdiği ağır bir saldırının ardından son 12 yılına dair hiçbir şey hatırlamayan Umutpark Tıp Vakfı Hastanesi’nin başarılı şefi Prof. Dr. İnan Kural’ın hayatına odaklanıyor. Hafızasını kaybederek adeta yeni bir hayata uyanan İnan, kendisini tanımadığı ilişkilerin, yabancısı olduğu bağların ve cevaplanması gereken soruların ortasında buluyor. Geçmişi bir sis perdesinin ardında kalan karakter için artık en önemli mesele kim olduğunu hatırlamak değil, kim olacağına karar vermek olacak.
DOKTOR BAŞKA HAYATTA DİZİSİ OYUNCULARI
İbrahim Çelikkol
Sıla Türkoğlu
Şebnem Hassanisoughi
Bertan Asllani
Güven Murat Akpınar
Ferit Aktuğ
Eylül Tumbar
Yasemin Yazıcı
Berk Özgür
Esra Akkaya
Merve Bulut
Aysun Demir
Özge Oneill Sarımola
Mert Yavuzcan
İhsan İlhan
İLK BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
“Doktor: Başka Hayatta” ilk bölümüyle 8 Mart Pazar akşamı NOW ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Tanıtımların yayınlanmasının ardından dizinin yayın günü ve saati sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.