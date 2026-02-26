NOW ekranlarının merakla beklenen yeni projesi Doktor Başka Hayatta, 1. bölümüne gün sayıyor. Başrollerinde İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi, hafızasını kaybeden dahi bir doktorun sıra dışı hikayesini izleyiciyle buluşturacak. Peki, Doktor Başka Hayatta dizisi ne zaman başlıyor? İşte, ilk bölüm yayın tarihi...

Tanıtımlarının yayınlanmasının ardından televizyon dünyasında gündeme gelen “Doktor: Başka Hayatta” dizisi, hafıza kaybı yaşayan bir doktorun yeniden hayata tutunma mücadelesini merkezine alıyor. NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak yapımın konusu, oyuncuları ve ilk bölüm tarihi merak konusu oldu.

DOKTOR BAŞKA HAYATTA DİZİSİ KONUSU NE?

“Doktor: Başka Hayatta”, geçirdiği ağır bir saldırının ardından son 12 yılına dair hiçbir şey hatırlamayan Umutpark Tıp Vakfı Hastanesi’nin başarılı şefi Prof. Dr. İnan Kural’ın hayatına odaklanıyor. Hafızasını kaybederek adeta yeni bir hayata uyanan İnan, kendisini tanımadığı ilişkilerin, yabancısı olduğu bağların ve cevaplanması gereken soruların ortasında buluyor. Geçmişi bir sis perdesinin ardında kalan karakter için artık en önemli mesele kim olduğunu hatırlamak değil, kim olacağına karar vermek olacak.

DOKTOR BAŞKA HAYATTA DİZİSİ OYUNCULARI

İbrahim Çelikkol

Sıla Türkoğlu

Şebnem Hassanisoughi

Bertan Asllani

Güven Murat Akpınar

Ferit Aktuğ

Eylül Tumbar

Yasemin Yazıcı

Berk Özgür

Esra Akkaya

Merve Bulut

Aysun Demir

Özge Oneill Sarımola

Mert Yavuzcan

İhsan İlhan

İLK BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

“Doktor: Başka Hayatta” ilk bölümüyle 8 Mart Pazar akşamı NOW ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Tanıtımların yayınlanmasının ardından dizinin yayın günü ve saati sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

