İngiltere, Türkiye’ye yönelik seyahat rehberini güncelledi. Londra yönetimi, Orta Doğu’da artan bölgesel gerilimleri gerekçe göstererek İngiliz vatandaşlarına Türkiye dahil birçok ülke için dikkatli olunması çağrısında bulundu.

"BİRDEN FAZLA ÜLKEYE DİKKAT"

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Kıbrıs ve Ürdün’ü kapsayan güvenlik tavsiyelerini güncelledi. Bakanlık, bölgede artan jeopolitik gerilimlerin seyahat planlarını etkileyebileceğine söyledi.

TÜRKİYE İÇİN GENEL TEDBİR VURGUSU

Yayımlanan metinde Türkiye’ye ilişkin özel bir olağanüstü durumdan söz edilmedi. İngiliz vatandaşlarına, "kişisel durumlarını dikkate alarak makul önlemler almaları, yerel ve uluslararası medyayı takip etmeleri” tavsiyesi yer aldı.

Açıklamada, Türkiye’nin turizm bölgelerine dair doğrudan bir kısıtlama bulunmadığına da işaret edildi.

SURİYE SINIRI HATIRLATMASI

Uyarıda yalnızca Türkiye’nin Suriye sınır hattı için daha önce de geçerli olan seyahat tavsiyesi tekrarlandı. Bölgede güvenlik risklerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, birçok ülkeyi kapsayan güncellemenin gerekçesi olarak İran’da süren protestolar ve Orta Doğu genelinde yükselen tansiyonu gösterdi. "Bölgesel gerginliğin tırmanmasının ulaşımda aksamalar ve beklenmedik etkiler doğurabileceği” ifadeleri kullanıldı.

