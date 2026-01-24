ABD ile İran arasındaki gerilim kritik eşiğe dayandı. İlk saldırının kimden geleceği merak edilirken, ABD ve Kanada'dan sonra başta Fransa olmak üzere Avrupa merkezli birçok havayolu İsrail'e uçuşlarını iptal etti.

ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken Orta Doğu hava sahasında kriz derinleşti. İsrail ve Körfez hattına uçuşlarını iptal eden havayollarının sayısı hızla artıyor.

Avrupa merkezli birçok havayolu şirketi Tel Aviv’e yönelik seferlerini askıya aldı. Lufthansa, Air France, KLM, British Airways ve Swiss gibi şirketler uçuşlarını tamamen durdururken, bazıları operasyonlarını sınırladı.

İran mı önce vuracak ABD mi? Kritik detay ortaya çıktı! Avrupa Tel Aviv uçuşlarını durdurdu

SADECE İSRAİL DEĞİL, KÖRFEZ HATTI DA ETKİLENDİ

İptaller İsrail’le sınırlı kalmadı. Dubai, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapılan seferler de durduruldu.

İSRAİL “ÖNLEYİCİ” DİYOR, İRAN "ABD SALDIRISI" BEKLİYOR

İsrail tarafının İran’ın önleyici bir saldırıya hazırlandığı iddiasını gündemde tutulurken İran cephesinde “ABD saldırısı” ihtimaline göre yüksek alarm havası öne çıkıyor.

ABD’nin Orta Doğu’da askeri yığınak yaptığı ve CENTCOM şefinin İsrail’i ziyaret edeceğine dair başlıklar da aynı dosyada yer alıyor.

LUFTHANSA’DAN HAVA SAHASI HAMLESİ

Lufthansa Group, İsrail uçuşlarını gündüzle sınırlandırdı. İran ve Irak hava sahasından kaçınma kararını uzatan şirket, gece seferlerini askıya aldı.

Krize Kanada ve ABD merkezli havayolları da dahil oldu. Air Canada ve United Airlines, Tel Aviv’e planlanan uçuşlarını iptal etti.

İRAN’IN HAVA SAHASI KARARI KRİTİK DÖNÜM NOKTASI

Geçtiğimiz günlerde İran’ın hava sahasını geçici olarak kapatması, sivil uçuşlar için riskleri daha görünür hale getirdi.

Çok sayıda uluslararası sefer iptal edildi, bazı uçaklar rota değiştirmek zorunda kaldı.

FÜZE VE İHA TEHDİDİ UYARISI

Havacılık risk grupları, bölgede artan füze ve insansız hava aracı faaliyetlerinin sivil uçuşlar için ciddi tehdit oluşturduğunu duyurdu.

ABD İRAN’A MI SALDIRACAK? USS LİNCOLN HAKKINDA KRİTİK DETAY

ABD donanmasına ait USS Lincoln uçak gemisiyle ilgili dikkat çeken bir bilgi paylaşıldı.

Resmi kaynaklara göre saldırı için konuşulan gemi henüz İran menziline girmedi.

USS Lincoln Carrier Strike Group henüz ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanında değil

KIRMIZI ÇİZGİ AŞILMADI

Paylaşılan bilgilere göre, USS Lincoln halen Hint-Pasifik Komutanlığı (INDOPACOM) sahasında bulunuyor. Uçak gemisi grubu, Hint Okyanusu’nda CENTCOM ile INDOPACOM arasındaki sınır hattını henüz geçmedi.

İRAN MENZİLİNE GİRMEDİ

Açıklamada, USS Lincoln’ün henüz Umman Körfezi’ne ulaşmadığı ve bu nedenle İran’a yönelik doğrudan saldırı menzilinde olmadığı hatırlatıldı. Geminin mevcut konumunun, İran’a karşı askeri bir harekat için yeterli olmadığı kaydedildi.

"GÜNLER, BELKİ BİR HAFTA VAR"

Açık kaynak verilerine dayandırılan değerlendirmede, uçak gemisi taarruz grubunun bölgeye ulaşmasının günler sürebileceği belirtildi. Mesafe ve seyir hızı dikkate alındığında, USS Lincoln’ün operasyonel pozisyona geçmesinin en erken birkaç gün, hatta bir haftayı bulabileceği ifade edildi.

CENTCOM KOMUTANI COOPER İSRAİL YOLUNDA

ABD’nin Ortadoğu’daki askeri yığınağı büyürken, ABD Merkez Komutanlığı’nın (CENTCOM) başındaki Amiral Brad Cooper’ın Cumartesi günü İsrail’de üst düzey temaslar yapacağı konuşuluyor.

İSRAİL’DE İRAN KORKUSU BOYUT ATLADI: SIĞINAK ODASI FİYATI UÇURDU

Öte yandan İran tehdidi yeniden gündeme gelirken İsrail’de “güvenli oda” yarışı başladı. Özel sığınaklı evler daha pahalıya giderken, kiralar da tırmanıyor.

Gayrimenkul piyasasında “mamad” adı verilen özel güvenli odası olan daireler daha çok istenir hale geldi.

İsrail’de dairelerin yaklaşık yüzde 44’ünde özel güvenli oda bulunuyor.

Emlakçılar, sığınak odası olan evlerin olmayanlara göre yüzde 10-20 daha pahalıya satılabildiğini söyledi.

