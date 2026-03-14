Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre mart ayında yapılacak ikinci ara tatilin tarihleri netleşti. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri merak konusu oldu.

2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında ikinci dönem devam ederken öğrenciler mart ayında yapılacak ara tatilin tarihlerini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı çalışma takvimi doğrultusunda ikinci ara tatilin ne zaman biteceği ve kaç gün süreceği merak ediliyor.

MART İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre ikinci ara tatil mart ayında uygulanıyor. Takvime göre öğrenciler için ikinci dönem ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatilleri de dahil edildiğinde öğrenciler toplamda 9 günlük bir dinlenme sürecine girdi.

Ara tatilin ardından öğrenciler 23 Mart 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Böylece ikinci dönem eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek.

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan genelge ile duyurulmuştu. Buna göre eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 tarihinde başlamış ve birinci dönem 16 Ocak 2026 tarihinde tamamlanmıştı.

Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başladı. İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayıp 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.

Takvime göre eğitim öğretim yılı, yaz tatili öncesinde 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler yaklaşık dokuz ay süren eğitim sürecinin ardından yaz tatiline çıkacak.

