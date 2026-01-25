Dijital dünyanın devleri Gmail, Instagram, Facebook ve Netflix kullanıcıları için alarm zilleri çalıyor. Yeni bir rapora göre 149 milyondan fazla hesaba ait kullanıcı adı şifre ve internete sızdırıldı.

ABD'li Siber güvenlik araştırmacısı Jeremiah Fowler'ın aralarında Gmail, Instagram, Facebook, Netflix, Yahoo ve Outlook’un da bulunduğu toplamda milyarlarca kullanıcıya sahip platformlarda gerçekleşen veri sızıntısına ilişkin bir rapor yayınladı. Rapora göre 149 milyondan fazla kullanıcı adı ve şifre, herhangi bir şifre koruması veya şifreleme olmaksızın herkese açık bir veri tabanında ifşa oldu.

Fowler’ın bildirdiğine göre, söz konusu veri hırsızlığından Gmail’de 48 milyon, Facebook’ta 17 milyon, Instagram’da 6,5 milyon, Yahoo’da 4 milyon, Netflix: 3,4 milyon ve Outlook’ta 1,5 milyon hesap etkilendi.

Şifreniz çalınmış olabilir! 149 milyon Instagram, Gmail, Netflix ve Facebook hesabı internete düştü

Uzmanlar, durumun, kimlik hırsızlığı ve oltalama saldırıları için küresel çapta ciddi bir güvenlik riski oluşturduğu konusunda uyardı.

Fowler, "Herkese açık olan bu veri tabanı, şifre korumalı veya şifreli değildi. Toplamda 149.404.754 benzersiz giriş bilgisi ve şifre içeriyordu; bu da 96 GB'lık devasa bir ham kimlik bilgisi verisine tekabül ediyor" açıklamasını yaptı. Fowler, incelediği belgelerde binlerce e-posta, kullanıcı adı, şifre ve hesaplara giriş için kullanılan URL bağlantılarının bulunduğunu belirtti.

HÜKÜMET E-POSTALARI DA ÇALINDI

Uzmanlara göre veri tabanının herkese açık olması, onu keşfeden herkesin milyonlarca bireyin kimlik bilgilerine potansiyel olarak erişebilmesi anlamına geliyor.. Sızdırılan kayıtların, dünya genelindeki kurbanlardan toplandığı ve yaygın olarak kullanılan çevrimiçi hizmetlerden finansal hizmetler hesaplarına, kripto cüzdanlarına ve bankacılık/kredi kartı girişlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığı ifade edildi.

Rapordaki, en ciddi sorunlardan biri ise, birçok ülkeye ait ".gov" alan adlarıyla ilişkili kimlik bilgilerinin de sınırlı örneklemde yer alması oldu. Fowler, "İfşa olan hükümet kimlik bilgileri, hedeflenmiş oltalama saldırıları, kimliğe bürünme veya hükümet ağlarına giriş noktası olarak kullanılabilir. Bu, ulusal güvenlik ve kamu güvenliği risklerini artırmaktadır" uyarısında bulundu.

HANGİ SALDIRILAR YOLDA?

Fowler, böylesine büyük bir sızıntının, bilgilerinin çalındığından habersiz milyonlarca birey için ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Veriler e-postaları, kullanıcı adlarını, şifreleri ve tam giriş URL'lerini içerdiği için suçlular, e-posta, finansal hizmetler, sosyal ağlar ve kurumsal sistemler dahil olmak üzere ifşa olan hesaplara karşı otomatik 'kimlik bilgisi doldurma' saldırıları düzenleyebilir" dedi.

Bu durumun, dolandırıcılık, potansiyel kimlik hırsızlığı, mali suçlar ve gerçek hesaplara atıfta bulunduğu için meşru görünebilecek oltalama kampanyaları olasılığını önemli ölçüde artırdığı belirtildi.

HESABINIZI NASIL GÜVENDE TUTABİLİRSİNİZ?

Uzmanlar, veri sızdırılan platformlarda hesabı olan kullanıcıların derhal bilgilerini kontrol etmesi ve şifrelerini yenileme tavsiyesinde bulundu. Oturum açılan cihazları kontrol etmek ve girişlerde iki aşamalı doğrulama yöntemlerini seçmenin hesap güvenliğini oldukça artıracağı belirtildi.

