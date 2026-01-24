Suriye hükümetinin, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye entegrasyon süreci ve Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin somut planlama için tanıdığı 4 günlük süre doldu.

Suriye'de terör örgütü YPG'ye entegrasyona dair somut plan sunması için 20 Ocak'ta verilen 4 günlük süre doldu.

Öte yandan sürenin dolmasına saatler kala 'uzatıldığı' yönünde haberler çıkmıştı. Suriye Dışişleri Bakanlığı iddiaları jet hızıyla yalanlamıştı.

YPG'nin sürekli olarak ateşkesi uzatma taleplerinde bulunarak zaman kazanmaya çalıştığını dile getiren hükümet yetkilisi ”Bu arada YPG'nin amacının ne olduğu belirsiz. YPG bugün de kendince Suriye devletini zor durumda bırakmak amacıyla ateşkesin sürecinin uzatıldığına dair iddialar yaydı.” ifadelerini kullanmıştı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Son iki haftada hükümet güçleri, terör örgütü YPG'nin kontrolündeki kuzey ve doğu bölgelerin geniş kesimlerini ele geçirerek hızlı bir ilerleme kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya bağlı güçler, hafta başında kuzeydoğuda örgütün elinde kalan son kent kümelerine yaklaşmışken ateşkes ilan edildi.

Kararla birlikte YPG'ye, Suriye ordusuna entegrasyon planı sunması için cumartesi akşamına kadar süre tanındı.

