Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Napoli'dan kadrosuna kattığı Noa Lang'ın ardından Kolombiyalı kanat oyuncusu Yaser Asprilla'nın transferini de tamamladı.

Napoli forması giyen Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang'ı renklerine bağlayarak ilk transferini gerçekleştiren Galatasaray, Yaser Asprilla transferini de bitirdi.

BU GECE İSTANBUL'A GELİYOR

Sarı kırmızılıların Girona'dan satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladığı Yaser Asprilla İstanbul'a geliyor.

Beinsport'un haberine göre; Kolombiyalı futbolcuyu taşıyan uçak, saat 22.30 ile 23.00 saatleri arasında şehre inecek.

Yaser Asprilla

TOPLAM MALİYET 23 MİLYON EURO

22 yaşındaki Yaser Asprilla'nın bonservisiyle takıma katılması durumunda Galatasaray'a toplam maliyeti 23 milyon avro civarında olacak.

BU SEZON 2 GOLE KATKI YAPTI

Güncel piyasa değeri 12 milyon avro olarak gösterilen Asprilla, bu sezon La Liga ve Kral Kupası'nda toplam 17 maçta görev yaptı. Genç futbolcu, sahada kaldığı 770 dakikada 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası