Galatasaray'ın Napoli'den sezon sonuna kadar kiraladığı Noa Lang, kulüp tarihindeki 214'üncü yabancı futbolcu oldu. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı takımda top koşturan 8'inci Hollandalı ünvanını alacak.

Sarı-kırmızılılar, eski adı Türkiye 1'inci Futbol Ligi olan Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bu transfer dönemine kadar 6 kıta ve 53 ülkeden 213 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı. Galatasaray, ara transfer döneminde ilk takviyesini İtalya'nın Napoli'den Hollandalı hücum oyuncusu Noa Lang'ı alarak gerçekleştirdi. 26 yaşındaki futbolcu, kulüp tarihindeki 214'üncü yabancı oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Noa Lang (Fotoğraf: Galatasaray.org)

8'İNCİ HOLLANDALI

Galatasaray'da 1995'te Ulrich van Gobbel ile başlayan süreçte Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel ve Patrick van Aanholt ile sözleşme imzalandı. Noa Lang, sarı-kırmızılı formayı terletecek 8'inci Hollandalı futbolcu ünvanını alacak.

Ryan Babel

EN FAZLA YABANCI BREZİLYA'DAN

Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı. Sarı-kırmızılı ekip, 66 yılda 25 Sambacı'yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla 3'üncü sırada yer aldı.

Mario Jardel

TÜRK ASILLI YABANCILAR

Galatasaray'da başka ülke vatandaşı Türk asıllı 8 futbolcu forma giydi. İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok, Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, Kerem Demirbay ve İlkay Gündoğan, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı terletti.

İlkay Gündoğan

GALATASARAY'IN YABANCI FUTBOLCULARI

Brezilya (25): Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao, Gustavo Assunçao, Tete, Carlos Vinicius, Gabriel Sara

Yugoslavya (16): Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski

Romanya (15): Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici, Florin Andone, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan

Almanya (11): Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski, Kerem Demirbay, Derrick Köhn, Leroy Sane, İlkay Gündoğan

Fransa (10): Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois, Tanguy Ndombele

Kolombiya (8): Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao, Davinson Sanchez, Carlos Cuesta

Hollanda (8): Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel, Patrick van Aanholt, Noa Lang

Arjantin (7): Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero, Mauro Icardi

Fildişi Sahili (7): Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha, Serge Aurier, Wilfried Singo

Portekiz (6): Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira, Gedson Fernandes, Sergio Oliveira

Nijerya (6): Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika, Oghenekaro Etebo, Victor Osimhen

İsviçre (6): Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok, Haris Seferovic

İspanya (6): Albert Riera, Jose Rodrigues, Inaki Pena, Juan Mata, Angelino, Alvaro Morata

Belçika (5): Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda, Dries Mertens, Mitchy Batshuayi

Bosna Hersek (4): Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic

Kamerun (4): Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou

Çekya (4): Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi

İsveç (4): Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander, Jimmy Durmaz

Uruguay (4): Andres Fleurquin, Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Lucas Torreira

Demokratik Kongo Cumhuriyeti (4): Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama, Cedric Bakambu

Senegal (4): Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne, Ismail Jakobs

Norveç (3): Martin Linnes, Omar Elabdellaoui, Fredrik Midtsjö

Fas (3): Nordin Amrabat, Younes Belhanda, Hakim Ziyech

Danimarka (3): Victor Nelsson, Mathias Ross, Elias Jelert

Polonya (3): Roman Kosecki, Marek Godlewski, Przemyslaw Frankowski

Meksika (2): Sergio Almaguer, Giovani dos Santos

İngiltere (2): Barry Venison, Mike Marsh

Hırvatistan (2): Robert Spehar, Stjepan Tomas

Gana (2): Richard Kingson, Ahmet Barusso

Arnavutluk (2): Klodian Duro, Lorik Cana

Avustralya (2): Harry Kewell, Lucas Neill

Japonya (2): Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo

Cezayir (2): Ismael Bouzid, Sofiane Feghouli

ABD (2 ): Brad Friedel, DeAndre Yedlin

İtalya (2): Morgan de Sanctis, Nicolo Zaniolo

Sırbistan (1): Sasa Ilic

İran (1): Naser Sadeghi

Surinam (1): Ulrich Watson

Litvanya (1): Gintaras Stauce

Zimbabve (1): Norman Mapeza

Galler (1) Dean Saunders

İsrail (1): Haim Revivo

Kuzey Makedonya (1): Goran Pandev

Yeşil Burun Adaları (1): Garry Rodrigues

İzlanda (1): Kolbeinn Sigthorsson

Yunanistan (1): Konstantinos Mitroglou

Gabon (1): Mario Lemina

Mısır (1): Mustafa Muhammed

Şili (1): Erick Pulgar

Avusturya (1): Yusuf Demir

Kosova (1): Milot Rashica

Kanada (1): Samuel Adekugbe

Macaristan (1): Roland Sallai

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.

