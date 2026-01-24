Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılı kulübün Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda 1 Haziran-30 Kasım 2025 dönemine ilişkin 6 aylık finansal raporlarını paylaştı. Hatipoğlu, "Aynı dönemdeki gelirlere baktığımızda bir rakibimizin 2 katı, diğer rakibimizin 3 katı gelir seviyesine ulaştık" dedi.

Galatasaray Kulübü'nün ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Aykualp Derkan, divan heyeti ve divan kurulu üyeleri katıldı. Muhasip Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Sportif A.Ş.'nin 1 Haziran-30 Kasım 2025 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş 6 aylık finansal raporlarını paylaştı.

6 AYDA REKOR HASILAT: 9 MİLYAR 657 MİLYON TL

Hatipoğlu, mali tabloya ilişkin "Galatasaray Sportif A.Ş.'nin söz konusu dönemdeki hasılat toplamı 9 milyar 657 milyon TL ile rekor bir seviyeye ulaştı. Bu rakam, bir önceki dönemde 6 milyar 35 milyon TL seviyesindeydi. Brüt karımız, 1 milyar 622 milyon TL oldu. Ancak faaliyetlerden dolayı 211 milyon TL zarar ettik. Bir önceki dönem bu rakam -871 milyon TL'ydi. Dönem sonu net karımız, 1.374 milyon TL'yle rekor seviyede gerçekleşti. Bu tabloyu sunduğumuz için gurur duyuyoruz" dedi.

"BİR RAKİMİZİN 2 KATI, DİĞER RAKİBİMİZİN 3 KATI GELİRE ULAŞTIK"

Gelirler (9 milyar 657 milyon TL) konusunda rakipleri ile Galatasaray'ı kıyaslayan İbrahim Hatipoğlu, "İki rakibimizin borsaya açıkladığı aynı dönemdeki gelirlere baktığımızda bir rakibimizin yaklaşık 2 katı, diğer rakibimizin 3 katı gelir seviyesine ulaştık. Ulaştığımız 9,6 milyar TL gelir, her iki rakibimizin toplam gelirinden 300 milyon TL fazladır" şeklinde konuştu.

"YAYIN GELİRİMİZ MAALESEF YÜZDE 4 SEVİYESİNDE"

Hatipoğlu, Türkiye'deki yayın gelirlerine dikkati çekerek, "İki gün önce burada güzel bir mücadele ve son dakikada değerlendiremediğimiz pozisyonla elimizden kaçırdığımız Atletico Madrid'in gelirlerine baktığımızda 108 milyon euro kendi liginden yayın geliri elde ettiğini görüyoruz. Toplam gelirleri 416 milyon euro. Toplam gelirleri içinde yayın gelirinin oranı yüzde 26 olarak gerçekleşmiş. Bizim 6 aylık tablomuzda kendi ligimizden elde ettiğimiz yayın geliri maalesef sadece yüzde 4 noktasındadır. Aslında Türk futbolu için tartışılması gereken en önemli konu bu. Yayın gelirlerimiz hızla azalıyor. Bu rakamlar, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmemizde önemli bir dezavantaj oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

DİVAN KURULU SEÇİME GİDİYOR

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu, olağan seçimli genel kurul toplantısı mart ayında yapılacak. Divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan, seçimli genel kurulun 7 Mart Cumartesi günü Galatasaray Lisesi'ndeki Tevfik Fikret Salonu'nda organize edileceğini bildirdi. Derkan, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda seçimin 14 Mart Cumartesi günü gerçekleştirileceğini kaydetti.

