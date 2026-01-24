Napoli'nin Hollandalı futbolcusu Noa Lang'ı satın alma opsiyonuyla birlikte 2 milyon euroya sezon sonuna kadar kiralayan Galatasaray için bir kanat iddiası daha gündeme geldi.

Ara transferdeki suskunluğunu Noa Lang ile bozan Galatasaray'ın, İspanyol ekibi Girona'da forma giyen Kolombiyalı kanat oyuncusu Yaser Asprilla'yı satın alma opsiyonluyla kiraladığı öne sürüldü.

SATIN ALMA OPSİYONU 23 MİLYON EURO

Avrupa'dan başka kulüplerin de transfer teklifi yaptığı ancak sarı-kırmızılıları tercih eden 22 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunun 23 milyon euro olduğu belirtildi.

Yaser Asprilla (Fotoğraf: Instagram)

17 MAÇTA BİR GOL

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Asprilla, bu sezon La Liga ve Kral Kupası'nda toplam 17 maçta görev yaptı. Genç futbolcu, sahada kaldığı 770 dakikada 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası