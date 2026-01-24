Sarı kırmızılıların özel uçakla getirdiği Hollandalı kanat oyuncusu bir dönem Beşiktaş altyapısında oynadığını hatırlatıp “İstanbul’a yabancı değilim. Galatasaray’ın büyüklüğünden etkilendim” dedi

ALİ NACİ KÜÇÜK - Ara transferin suskun kulübü Galatasaray, Noa Lang ile sessizliğini bozdu. Sarı kırmızılılar, İtalya ekibi Napoli’de ter döken Noa Lang’ı İstanbul’a getirdi.

Kartal'dı Aslan oldu! G. Saray'ın yeni transferi Noa Lang gece yarısı geldi

2 MİLYON AVRO

Oyuncuyla bütün şartlarda anlaşma sağlarken, sözleşmede yer alacak opsiyonun Galatasaray’ın kontrolünde bazı performans kriterlerine bağlı olacağı öğrenildi. 2 milyon avro kiralama bedeli ödenen ve yarım sezon için 1 milyon 750 bin avro alacak Lang’ın satın alma opsiyonu ise 28 milyon avro. Üvey babası Nourdin Boukhari Kasımpaşa forması giyerken Beşiktaş’ın altyapısında futbol oynayan Hollandalı, artık şehrin öbür yakasında ter dökecek.

KİMSEYİ ARAMADIM

Gece yarısı İstanbul’a gelen Lang, gazetecilere yaptığı açıklamada “Burada olduğum için çok mutluyum. Galatasaray, çok büyük bir kulüp. Taraftarlar, İnstagram’da çok mesaj attı. Beni en çok etkileyen şey kulübün büyüklüğü oldu” dedi. Hollandalı oyuncu “Daha önce Galatasaray’da oynamış eski oyuncuları aradın mı?” sorusunu da “Hayır aramadım. Çocukken İstanbul’da yaşadım. Ben İstanbul’u zaten çok iyi biliyorum” cevabını verdi. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, sezon başında PSV’den 25 milyon avroya transfer olduğu Napoli’de 27 maça çıkarken bu maçlarda bir gol atıp iki de asist yaptı.

İMZAYI ATAN NOA LANG: MEYDAN OKUMA!

Resmen Aslan olan Noa Lang duygularını anlattı: Şu anda gurur duyuyorum ve çok mutluyum. Bu meydan okumayı dört gözle bekliyorum. Yeni bir sayfa açılacak benim için. Takım arkadaşlarım da çok hoş karşıladı beni. Ailenin parçası olduğum için çok mutluyum. Taraftarın sevgisine gereken cevabı sahada vereceğim.

ÖZBEK DERT YANDI: HEP BİZE SALDIRIYORLAR!

Başkan Dursun Özbek, divan kurulunda yaptığı konuşmada “Şu anda organize saldırılarla karşı karşıya kaldığımız bir ortamdayız. Amaç açıktır, Galatasaray’ın birlik ve beraberliğini bozmak. Camia olarak kenetlenmeliyiz. Tuzaklara düşmeyin” dedi.

