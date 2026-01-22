UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7'nci haftasında Galatasaray, sahasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Lig aşamasının tamamlanmasına bir maç kala puanını 10'a yükselten sarı-kırmızılılar, son beraberlikle birlikte önemli bir gelir daha elde etti.

Galatasaray ile Atletico Madrid, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestikli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin 7'nci haftasında karşı karşıya geldi. RAMS Park'tan 1-1'lik beraberlikle ayrılan temsilcimiz, puanını 10'a yükseltti ve ilk 24 takım arasında yer almak adına büyük avantaj kazandı. Lig etabının son maçında 28 Ocak'ta İngiliz temsilcisi Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, şimdiden kasasını doldurdu.

Galatasaray, Gabriel Sara ve barış Alper Yılmaz ile iki net gol pozisyonundan yararlanamadı

7 MAÇTA 7 MİLYON EURO

Daha önce elde ettiği 3 galibiyet sonucu 6,3 milyon euro kazanan sarı-kırmızılılar, Atletico Madrid beraberliğiyle 700 bin euro daha kazanmayı başardı. Galatasaray'ın kasasına giren rakam, 7 milyon euro (yaklaşık 350 milyon TL) seviyesine ulaştı.

TOPAM GELİR 25 MİLYON EURO

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), turnuvaya katılım için kulüplere 18,62 milyon euro garanti ödeme yapıyor. Bu rakam dahil edildiğinde Galatasaray'ın toplam kazancı 25 milyon euro (yaklaşık 1 milyar 250 milyon TL) seviyesini geçiyor. Öte yandan Devler Ligi'nde son 16 turuna yükselen ekipler, 11 milyon euro elde ediyor.

Galatasaray, son 16 turuna kalırsa 11 milyon euro daha kazanacak

GALATASARAY'IN DEVLER LİGİ KARNESİ

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı 3-0 mağlup ederken; Eintracht Frankfurt'a 5-1, Union Saint-Gilloise'ye 1-0 ve Monaco'ya da 1-0 kaybetti. Galatasaray, tek beraberliğini Atletico Madrid maçında aldı.

