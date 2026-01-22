SPOR SERVİSİ
Galatasaray'da Manchester City maçı öncesi korkulan olmadı
Galatasaray-Atletico Madrid maçına sarı kart ceza sınırında çıkan Davinson Sanchez ve Ismail Jakobs, 1-1 sonuçlanan kritik karşılaşmayı kartsız tamamladı. İki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta oynanacak Manchester City mücadelesinde görev yapabilecek.
Galatasaray futbolcuları Davinson Sanchez ve Ismail Jakobs, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldıkları maçta sarı kart sınırında oynadı.
- Sanchez ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Jakobs ise 80'inci dakikada oyuna girdi.
- Sanchez ve Jakobs, maçı kartsız tamamladı. İki futbolcu, gelecek hafta Manchester City'ye karşı oynayabilecek.
Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Ismail Jakobs, Şampiyonlar Ligi 7'nci haftasında Atletico Madrid ile iç sahada 1-1 berabere kaldıkları maça sarı kart sınırında çıktı.
Kolombiyalı stoper, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Senegal ile şampiyonluk kupasını kaldırdığı Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Ismail Jakobs ise 80'inci dakikada Barış Alper Yılmaz yerine oyuna dahil oldu.
LİG AŞAMASI SON MAÇINDA OYNAYABİLECEKLER
İki futbolcu, Atletico Madrid maçını kartsız tamamladı. Sanchez ve Jakobs, gelecek hafta teknik direktör Okan Buruk'un forma şansı vermesi durumunda Manchester City'ye karşı İngiltere deplasmanda sahada olacak.
