Galatasaray-Atletico Madrid maçına sarı kart ceza sınırında çıkan Davinson Sanchez ve Ismail Jakobs, 1-1 sonuçlanan kritik karşılaşmayı kartsız tamamladı. İki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta oynanacak Manchester City mücadelesinde görev yapabilecek.

Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Ismail Jakobs, Şampiyonlar Ligi 7'nci haftasında Atletico Madrid ile iç sahada 1-1 berabere kaldıkları maça sarı kart sınırında çıktı.

Kolombiyalı stoper, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Senegal ile şampiyonluk kupasını kaldırdığı Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Ismail Jakobs ise 80'inci dakikada Barış Alper Yılmaz yerine oyuna dahil oldu.

Davinson Sanchez

LİG AŞAMASI SON MAÇINDA OYNAYABİLECEKLER

İki futbolcu, Atletico Madrid maçını kartsız tamamladı. Sanchez ve Jakobs, gelecek hafta teknik direktör Okan Buruk'un forma şansı vermesi durumunda Manchester City'ye karşı İngiltere deplasmanda sahada olacak.

