Şampiyonlar Ligi'nin 7'nci haftasında Galatasaray, sahasında İspanyol ekibi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, Uğurcan Çakır ve Mario Lemina'nın performansına vurgu yaprken, sarı-kırmızılı takımın ilk 16 ve ilk 24 takım arasında yer alma şansını değerlendirdi.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, konuk ettiği Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, 7 maç sonunda puanını 10'a yükseltti. Rıdvan Dilmen, temsilcimizin mücadele gücü yüksek bir oyun ortaya koyduğu karşılaşmayı yorumladı.

Rıdvan Dİlmen

"UĞURCAN MAÇ KURTARAN KALECİ"

Sports Digitale'de konuşan eski milli futbolcu, “Galatasaray’ı, bu kadar olumsuzluğa rağmen bu maçtan dolayı tebrik etmek lazım. Okan Buruk, oyuncular ve taraftarın takıma sahip çıkmasıyla iyi bir görüntü verdi. 5 sene kaleyi kapattı Galatasaray. Fernando Muslera sonrası hep soru işaretiydi, kimi alacaksın yurt dışından? Günümüz oyununda Uğurcan Çakır gibi kaleciler lazım. Uğurcan çabuk kaleci. Cepheden özellikle yetenekli. Maç kurtaran kaleci. Uğurcan Çakır gibi kaleciler, maç kurtaran kalecilerdir" dedi.

Uğurcan Çakır

"GALATASARAY SAĞ BEK ALMALI"

Sarı-kırmızılı ekibe transfer tavsiyelerinde bulunan Dilmen, "Ben Galatasaraylı olsam sağ bek alırım, ön tarafa transfer bakacağıma. Kupada 4 maç kalmış oluyor finale kalacaksa. Süper Lig var, Şampiyonlar Ligi en az 2 maç daha olacak gibi görünüyor. Rotasyona ihtiyaç var. Sahanın en iyi oyuncusu Lemina'ydı. Korkunç hakimiyet gösterdi. Torreira'yı da dinlendirme şansı olacak Onyedika transferi olursa" ifadelerini kullandı.

"İLK 8 ŞANSI KALMADI, İLK 24 GARANTİ GİBİ"

Yorumculuk yapann eski futbolcu, "Bu maç net bir puan yazılabilecek bir maçtı. Liverpool'a bir yazardın ama 3 puan geldi. Galatasaray'ın ilk 8 şansı hemen hemen kalmadı. Buralarda bitirmek için 3'üncü hedefine ulaşmış durumda Galatasaray. Birinci hedef ilk 8'di. İkincisi ilk 16'ydı. İlk 24'ü garantiledi gibi görünüyor. Galatasaray'ın 10, 11, 12 veya 13'üncü olabilecek kapasitesi var. Transfer gerekliliği de var ama takımda yorgunluğu görüyorsun" sözlerini sarf etti.

