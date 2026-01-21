Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nin yedinci haftasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından transfere ilişkin konuştu. Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşları Ademola Lookman ve Raphael Onyedika'yı Galatasaray'a gelmeleri için ikna etmeye çalıştığını söyleyen 27 yaşındaki golcü, "Dünyanın en büyük kulüplerinden birine gelip bizimle oynamalarını çok isterim" dedi.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı kırmızılıların transfer gündeminde olan Ademola Lookman ve Raphael Onyedika için konuştu.

"İKNA ETMEK İÇİN UĞRAŞIYORUM"

Atletico Madrid maçının ardından konuşan Victor Osimhen, "Onyedika ve Lookman'ı ikna etmek için uğraşıyorum. Galatasaray'ı ve taraftarı anlattım. Dünyanın en büyük kulüplerinden birine gelip bizimle oynamalarını çok isterim." dedi.

