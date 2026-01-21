Galatasaraylı futbolcular Victor Osimhen ve Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldıkları müsabakanın ardından açıklamalar yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yedinci haftasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da oyuncular Victor Osimhen ve Uğurcan Çakır, karşılaşmayı değerlendirdi.

"GALATASARAY'I ÇOK FAZLA ÖZLEDİM"

Afrika Kupası'nda olmaktan ötürü takımı çok özlediğini söyleyen Nijeryalı yıldız Osimhen, "Galatasaray'ı çok fazla özledim. Güçlü bir rakibe karşı özledim. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim, büyük bir rakibe karşı iyi bir iş çıkardık. Maç yüzde 50-yüzde 50 gibiydi. Bazı yerlerde maçı bitirme şansımızı vardı. Mutluyum performansımızdan." dedi.

"CİTY DÜNYANIN EN İYİ TAKIMLARINDAN BİRİ"

Devler Ligi'nin sekizinci haftasında karşılaşacakları Manchester City maçına dair konuşan Osimhen, "Manchester City dünyanın en iyi takımlarından biri. Önce lige, sonra o maça odaklanacağız. Kolay olmayacak ama takımıma güveniyorum. Oradan da bir şeyler çıkarabiliriz. Atletico'ya oynadığımız gibi oynamalıyız." dedi.

"1 PUAN KÖTÜ DEĞİL"

Uğurcan Çakır ise "Maçtan önce 1 puan çok iyiydi, ilk 24 için... Son dakikada maçı da kazanabilirdik. Takım arkadaşlarım çok iyiydi, taraftarlarımız harikaydı. Atletico Madrid de bundan etkilendi. Taraftarlarımıza teşekkür ederim. 3 puanı kaçırdığımız için üzgünüz. Her zaman, takıma ve hocalarıma yardım etmeye çalışıyorum. Bu tür büyük arenalarda kendimi göstermek istiyorum. Amacım Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tur. Herkes çok iyi mücadele etti, bu yüzden futbol bize şans verdi. 1 puan kötü değil." şeklinde konuştu.

