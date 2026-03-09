Denizli’nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5.1 ve 3.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bazı işletmelerin duvarları çatladı, rafları dağıldı. Depreme ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, bölgenin gerilim altında olduğunu söylerken, Prof. Dr. Osman Bektaş ise “Bu blok 7’den fazla büyüklüğü 6 ile 7 arasında olan büyük deprem üretti. Bu deprem kümesinin büyümesi söz konusu” diyerek uyardı.

Türkiye artçı depremlerle sallanmaya devam ederken, depremin son adresi Denizli Buldan oldu. Denizli’nin Buldan ilçesinde saat 09:21:04’te 5,1 büyüklüğünde, saat 11:15’te 3.6 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Denizli depremleri sonrasında Prof. Dr. Osman Bektaş ve Prof. Dr. Naci Görür peş peşe açıklamalar yaptı. İki isim de deprem merkezinin gerilim altında olduğunu işaret etti.

Prof. Dr. Osman Bektaş

“DAHA DA BÜYÜMESİ SÖZ KONUSU”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Osman Bektaş, şunları söyledi:

Uşak Fay Bloğu deprem kümesi üzerinde gelişen sürpriz olmayan bir depremdir. Deprem 1969 M6,5 Alaşehir depremin güneydoğuya yaptığı stres transferi sonucu gelişmiş olmalı. Bu deprem kümesinin zamanla stres transferiyle daha da büyümesi söz konusudur.

“BU BLOK 7’DEN FAZLA DEPREM ÜRETTİ”

Bektaş, CNN ekranlarında canlı yayında yaptığı açıklamada ise “Burası Ege Bölgesi’nin en çok deprem üreten bölgesi. Daha önce de söyledik. Bu blok 7’den fazla 6 ile 7 arasında büyük deprem üretti. En son 2025 Sındırgı depremi yaşandı. Simav ve Gediz fayı ile sınırlandırılmış faydır. Bugün oluşan deprem Alaşehir fayının Denizli’ye yaptığı stres birikiminin sonucudur. Büyük deprem gelir mi bir şey söylemek mümkün değil. Ama bu deprem daha doğuya da stres birikimi yapabilir. Beklenen bir depremdi. Bu bölge Ege'nin çok deprem üreten yeridir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Naci Görür

“BURASI GERİLİM ALTINDA”

Naci Görür ise şunları söyledi:

Yenicekent-Buldan/Denizli’de deprem oldu. 5,1 büyüklükte ve sığ bir deprem. Pamukkale Fay Zonunda. Oldukça hareketli bir bölge. Burası K-G gerilim altında. Geçmiş olsun.

4 İLDE HİSSEDİLEN DEPREM

AFAD deprem sonrasında yaptığı açıklamada “Denizli ilimizin Buldan ilçesinde saat 09.21'de meydana gelen ve Uşak, Aydın, Muğla, Burdur illerimizde de hissedilen 5.1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir” dedi.

AFAD’ın ardından Kandilli Rasathanesi de bir açıklama yaptı. Açıklamada depremin büyüklüğü 3,7 derinliği ise 8.4 kilometre olarak açıklandı.

DUVARLAR ÇATLADI, RAFLAR DAĞILDI

Deprem sonrasında bazı işletmelerin duvarları yarıldı, raflardaki ürünler yerlere saçıldı. Bir markette ise çeşitli noktalarında maddi hasar olduğu görüldü. Bölgeye sevk edilen ekiplerin bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve ekiplerin saha çalışmalarını devam ettiği bildirildi.

