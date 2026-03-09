Güney Amerika’nın kilit ülkelerinden Kolombiya, savunma stratejisinde tarihi bir makas değişikliğine gidiyor. Yıllardır envanterinde bulunan ancak silahlandırılamadığı için "yetersiz" kalan İsrail yapımı Hermes 450 ve 900 İHA’ların fişini çeken Bogota yönetimi, rotayı Türk savunma sanayiinin parlayan yıldızları Bayraktar TB2 ve TB3’e kırdı.

İSRAİL İLE YOLLAR AYRILIYOR: "SİLAHLANAMIYORLAR"

Kolombiya Hava Kuvvetleri (FAC), 2012 yılında İsrailli Elbit Systems şirketinden tedarik ettiği 6 adet Hermes 450 ve 2 adet Hermes 900 insansız hava aracı sistemini envanterden çıkaracak.

Ekvador merkezli El Comercio gazetesinin haberine göre, İsrail sistemlerinin terk etmelerinin nedenlerinin başında iki ülke arasında kötüleşen diplomatik ilişkiler geliyor. Teknik düzeyde ise Hermes platformlarının silahlandırılamaması ve sadece istihbarat amaçlı kullanılması, Kolombiya ordusunu yeni arayışlara itti.

BAYRAKTAR TB2 VE TB3'ÜN SİLAH GÜCÜNE HAYRAN KALDILAR

Dünyanın hayranlıkla izlediği Bayraktar TB2 ve kısa pistli gemilere iniş-kalkış yapabilen yeni nesil TB3, geniş mühimmat yelpazesi ve savaş meydanlarında kanıtlanmış başarısıyla rakiplerini tek tek saf dışı bırakıyor.

Bayraktar TB2'nin MAM-L, Bozok ve Kayı gibi süzülme mühimmatlarının yanı sıra turbojet motorlu Kemankeş-1 ile saldırı gücü kazanmıştı.

Daha ağır mühimmat taşıma kapasitesine sahip olan Bayraktar TB3 ise 50 kilometreden fazla menzile sahip UAV-122 füzesi ve yüksek darbe gücüyle öne çıkan MAM-T mühimmatlarını kullanabiliyor.

TB3’E TCG ANADOLU AVANTAJI

El Comercio gazetesi "Bayraktar TB2 ASELFLIR 500 ve AESA Osprey 30 radarı gibi gelişmiş sensör sistemleriyle ISR (İstihbarat, Gözetleme, Keşif) görevlerinde de İsrail rakiplerinden daha üstün bir performans sergileyecek." dedi.

Ayrıca Bayraktar TB3'ün, Türk Donanması'nın amiral gemisi TCG Anadolu'da kanıtladığı kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş yeteneği, Kolombiya tarafı için stratejik bir avantaj olarak görülüyor.

