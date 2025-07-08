Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A, uzaydaki birinci yılını tamamladı!

Türkiye’nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A, uzaydaki ilk yılını tamamlayarak haberleşme ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda stratejik katkı sağladı. Uydunun başarısıyla Türkiye, haberleşme uydusu üretebilen 11 ülkeden biri olurken, Türksat 7A’nın 2029’da fırlatılması planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın uzaydaki ilk yılını başarıyla tamamladığını belirterek, bu başarının Türkiye’nin uzay teknolojileri alanındaki kapasitesinin geldiği noktayı gösterdiğini söyledi.

9 Temmuz 2024’te uzaya fırlatılan Türksat 6A’nın, “Türkiye’nin mühendislik, bilim ve teknoloji üretimine olan bağlılığının sembolü” haline geldiğini vurgulayan Uraloğlu, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yaklaşık 10 yıllık bir hazırlık sürecinin ardından hayata geçirilen Türksat 6A Projesi; haberleşme, savunma sanayi, bilimsel keşifler ve küresel veri altyapısı gibi pek çok alanda Türkiye’ye yeni imkânlar sunacak. Uydumuzun bir yıl boyunca uzayda kalmasıyla birlikte hem insan kaynağı gelişimine katkı sağladık hem de yerli uydu üretiminde önemli bir deneyim kazandık.

UYDU BİLEŞENLERİNİN YÜZDE 80'İ YERLİ ÜRETİM

Uraloğlu, Türksat 6A Projesi’nin Türkiye’de uzay sanayisinde istihdamı artırdığını, projenin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) bünyesindeki Uzay Sistemleri Entegre ve Test Merkezi’nin kurulmasıyla başladığını hatırlattı.

Uydu bileşenlerinin %80’den fazlasının yerli üretim olduğunu belirten Uraloğlu, şunları söyledi:

TÜBİTAK Uzay, uydu yönetim birimi, tepkime çarkı ve elektronik itki alt sistemlerini geliştirdi. ASELSAN; alıcı, anten, eylemsizlik ağı ve yük arayüz birimini sağladı. İstanbul merkezli CTech ise telemetri verici, telekomut alıcı ve anten sistem test adaptörlerini üretti. TUSAŞ da batarya paneli ve kablolama sistemlerini sağladı.

UZAYA GÖNDERİLDİ, TESTLERİ BAŞARIYLA GEÇTİ

Türksat 6A, 9 Temmuz 2024’te SpaceX’in Florida’daki Cape Canaveral üssünden uzaya fırlatıldı. Altı itki manevrasının ardından 28 Aralık 2024’te 42 derece doğu yörüngesine başarıyla yerleşti.

İlk test yayını 17 Şubat 2025’te başarıyla gerçekleştirilen uydu, 21 Nisan 2025’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle resmen hizmete alındı. Uydunun, 15 yılı aşkın görev ömrü boyunca Türkiye’nin haberleşme ve uzay kapasitesine geniş kapsama alanıyla katkı sunması bekleniyor.

TÜRKSAT 6A, TÜRKİYE'Yİ UYDU ÜRETEN 11 ÜLKEDEN BİRİ YAPTI

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A’nın Türkiye’yi, kendi haberleşme uydusunu tasarlayıp üretebilen 11 ülke arasına soktuğunu vurguladı. Uydunun televizyon yayıncılığı ve acil durum haberleşmesinde geniş bir coğrafyada hizmet vereceğini söyledi.

Dubai’de düzenlenen CABSAT 2025 fuarında Türksat ile Dubai merkezli bir firma arasında ihracat anlaşması imzalandığını aktaran Uraloğlu, Türksat 6A üzerinden Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkeleri kapsayan bölgelere hizmet verileceğini bildirdi.

“Türksat, artık dünya nüfusunun yüzde 65’ine, yani yaklaşık 5 milyar kişiye ulaşabiliyor. Bu, Türkiye’nin yerli uydusunun uluslararası pazarda entegre olduğu tarihi bir dönüm noktasıdır,” dedi.

SIRADA TÜRKSAT 7A VAR: 2029'DA FIRLATILACAK

Uraloğlu ayrıca, Türksat 7A projesinin de başlatıldığını ve uydunun inşasına 19 Haziran’da, Türksat ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Ulaştırma ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (UHAM) arasında imzalanan protokolle başlandığını söyledi.

“Türksat 3A’nın görev ömrünün sona yaklaşması nedeniyle başlatılan 7A projesi; daha yüksek veri kapasitesi, daha geniş kapsama alanı ve esnek yük teknolojisi ile geliştirilecek. Bu sayede farklı bölgelere dinamik ve verimli hizmet sağlanabilecek,” dedi.

Türksat 7A’nın fırlatma tarihi 2029 olarak planlanıyor.