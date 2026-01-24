Balkanlar ve Sibirya’dan gelen sistemlerin ardından Türkiye, bu kez Akdeniz üzerinden gelen sistemin etkisi altına girecek. Prof. Dr. Orhan Şen, pazartesi akşamı ve perşembe günü başta İstanbul olmak üzere batı bölgelerinde sağanak yağışlar görüleceğini açıkladı. Şen, önümüzdeki hafta sıcaklıkların artacağını belirtirken, Şubat’ın 7’sine kadar belirgin bir kar yağışı beklenmediğini söyledi.

Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki hafta Türkiye’de hava durumu dalgalı bir grafik çizecek. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek, ancak birçok bölgede yağış etkili olacak . İç ve kuzey kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur görülmesi beklenirken, yüksek rakımlı alanlarda yer yer kar yağışı ihtimali bulunuyor.

Yarın İstanbul’da pek yağış beklenmiyor. Ancak pazartesi günü yeni bir sistem geliyor.

CNN Türk yayınına katılan Prof. Dr. Şen, hafta sonu ve gelecek haftanın hava tahminlerine dair görüşlerini şu cümlelerle anlattı:

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA 2 GÜNE DİKKAT!

Geçen haftaki sistemler Balkanlar’dan ve Sibirya’dan, kuzeyden geliyordu. Bu hafta ise sistem Akdeniz üzerinden geliyor. Akdeniz üzerinden geldiği için yağışlı olacak ve sıcaklıklar artacak. Önümüzdeki hafta İstanbul’da sıcaklıkların 15-16 dereceye çıkması bekleniyor. Yani hava ısınıyor. Neredeyse bahar havası gibi. Önümüzdeki hafta iki gün öne çıkıyor; biri pazartesi akşamı, diğeri perşembe günü.

Bu iki haftalık süreçte Akdeniz’den gelen yağışlar biraz kuvvetli görünüyor. Pazartesi günü ise Marmara’dan İstanbul’a, oradan Antalya’ya kadar kıyı şeridinde kuvvetli yağışlar bekleniyor.