Trendyol 1. Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri bugün Sivas’ta oynanacak. ''Sivasspor Amedspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?'' merak edilirken, maça dair detaylar da netlik kazandı. İşte Sivasspor Amedspor canlı yayın bilgileri ve hakem kadrosu...

Trendyol 1. Lig heyecanında şimdi ise Sivasspor Amedspor karşı karşıya gelecek! Amed 42 puanla ligde 2. sırada yer alırken Sivasspor ise 28 puanla 12. sırada bulunuyor. Peki, Sivasspor Amedspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?

Sivasspor Amedspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Şifresiz canlı yayın bilgileri

SİVASSPOR AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig’de oynanacak Sivasspor Amedspor karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Sivasspor Amedspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Şifresiz canlı yayın bilgileri

SİVASSPOR AMEDSPOR MAÇI NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Sivasspor Amedspor maçı TRT Spor üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. Karşılaşma televizyon ve dijital platformlar üzerinden canlı takip edilebilecek.

Sivasspor Amedspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Şifresiz canlı yayın bilgileri

SİVASSPOR AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor Amedspor maçı 25 Ocak Pazar günü oynanacak. Mücadele bugün saat 16.00’da başlayacak.

Sivasspor Amedspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Şifresiz canlı yayın bilgileri

SİVASSPOR AMEDSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Sivas’ta oynanacak karşılaşmada düdük Alper Akarsu’da olacak. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri Ömer Tevfik Özkoç ve Serdar Osman Akarsu olurken, dördüncü hakem olarak Enver Aydın görebv yapacak. VAR’da Alper Çetin, AVAR’da ise Serkan Çimen yer alacak.

İLGİLİ HABERLER SPOR Fenerbahçe maçının VAR ve AVAR hakemi belli oldu

Haberle İlgili Daha Fazlası