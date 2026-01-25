Trendyol Süper Lig'in 19. haftası bugün oynanacak 4 müsabakayla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu, bu maçlarda VAR'da ve AVAR'da görev yapacak hakemleri açıkladı. Fenerbahçe maçının da VAR ve AVAR hakemi belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftası bugün oynanacak 4 müsabakayla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu, bu maçlarda VAR'da ve AVAR'da görev yapacak hakemleri açıkladı.

Fenerbahçe ile Göztepe arasında bugün saat 20.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek, yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Çağdaş Altay olacak.

VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da da Suat Güz görev yapacak.

Fenerbahçe maçının VAR ve AVAR hakemi belli oldu

DİĞER LİG MAÇLARININ VAR HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Gaziantep FK ile Konyaspor arasında bugün saat 14.30’da Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak. Mücadelede VAR'da Özgür Yankaya, AVAR'da da Anıl Usta yer alacak.

Çaykur Rizespor’un, Corendon Alanyaspor’u konuk edeceği maç bugün saat 17.00’de başlayacak. Karşılaşmada VAR'da Onur Özütoprak, AVAR'da da Mehmet Salih Mazlum görev alacak.

Antalyaspor ile Gençlerbirliği, saat bugün 17.00’de Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Müsabakada VAR'da Bülent Birincioğlu, AVAR'da da Abdullah Bora Özkara yer alacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası