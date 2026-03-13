ABD ile İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaşın ardından petrol ve yakıt ihracatındaki kısıtlamalar enerji piyasalarını sarsarken, küresel petrol fiyatları arz endişeleri nedeniyle sert yükseldi. Tahran’da düzenlenen Kudüs Günü Yürüyüşü’ne katılan Arakçi ise yaptığı açıklamada petrol fiyatlarının halihazırda önemli ölçüde yükseldiğini belirterek, önümüzdeki dönemde artışın sürmesinin muhtemel olduğunu ifade etti.

ABD-İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar Orta Doğu’da gerilimi hızla tırmandırırken, bölgedeki çatışma ortamı küresel enerji piyasalarını da derinden sarsıyor. Petrol ve yakıt ihracatına yönelik kısıtlamalar ile Hürmüz Boğazı’nda artan riskler, arz güvenliğine ilişkin endişeleri artırırken uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşanıyor.

İran'dan endişelendiren petrol açıklaması: Fiyatlar artmaya devam edecek

İran’ın günler önce kapatma kararı aldığı Hürmüz Boğazı’nda, “ABD ve İsrail gemilerine geçiş yok” açıklamasını sürdüren Tahran yönetimi, yüzlerce tankeri bekletmeye devam ediyor.

Tahran’da düzenlenen Kudüs Günü Yürüyüşü’ne katılan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, petrol fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Arakçi, petrol fiyatlarının artmaya devam etmesinin muhtemel olduğunu belirterek bunun sorumlusunun ABD ile İsrail olduğunu söyledi.

Tahran’daki Kudüs Günü Yürüyüşü’ne katılan Arakçi, burada açıklamalarda bulundu.

Petrol fiyatlarının şu anda çok yükseldiğini vurgulayan Arakçi, "Bölgedeki ABD ve İsrail’in politikaları göz önüne alındığında, fiyatların gelecekte de artmaya devam etmesi muhtemel görünüyor." dedi.

"ABD VE İSRAİL'İN HESABINI VERMESİ GEREKİYOR"

Bunun sorumlusunun “bölgeyi felakete sürükleyenler” olduğunu ifade ederek ABD ve İsrail’e işaret eden Arakçi, “bunun hesabını bu ülkelerin vermesi gerektiğini” belirtti. İsrail ve ABD’nin saldırılarına rağmen “Halkımız milyonlarca kişiyle sokaklarda” diyen Arakçi, şu ifadeleri kullandı:

“Sadece Tahran’da değil tüm şehirlerde İslam Cumhuriyeti, Kudüs, Filistin ve yıllardır savunduğumuz tüm idealleri destek konusundaki kararlılığını gösterdi. İnşallah bu güç ve kararlılıkla devam edeceğiz ve düşmanlarımız, İran halkının gücünü kabul etmek zorunda kalacak."

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

