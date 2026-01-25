F.Bahçe’nin Faslı yıldızı son defa kadıköy’de. Fenerbahçe ve Juventus golcü oyuncunun transferi için el sıkıştı. En-Nesyri’yi ikna çabaları sürerken, İtalyan medyası golcü oyuncunun Göztepe maçı sonrası yola çıkacağını belirtti. Ama Faslı yıldız henüz Juventus’un teklifine ‘evet’ demiş değil. İtalyan kulübü En-Nesryi’ye 48 saat süre tanıdı. Öte yandan hem oyunu hem istikrarıyla mest eden Milan Skriniar için Fenerbahçe kararını taliplerine bildirdi.

MEHMET EMİN ULUÇ - Devre arasında yaptığı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe bu defa da gönderdiği oyuncuyla günden olmaya aday. Sarı lacivertliler son bir buçuk sezonda toplam 38 gol atan Youssef En-Nesryi ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Afrika Kupası’nda boy gösterdikten sonra önceki gece İstanbul’a gelen En-Nesryi, ‘evet’ derse devre arasından itibaren İtalyan devi Juventus’un formasını giyecek. Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini, sarı lacivertli yönetime resmî teklifle geldi. Başkan Sadettin Saran, 5,8 milyon avro kiralama bedeli ve 21,5 milyon avroluk satın alma opsiyonuna ‘tamam’ dedi.

‘EVET’ DERSE GİDECEK

İtalyanlar kulüple olan görüşmelerde anlaşmaya vardıktan sonra En-Nesyri ve menajeriyle masaya oturdu. Faslı oyuncu kiralık olarak gitmek istemediğini ve bonservisiyle gidecekse teklifi kabul edeceğini iletti. Oyuncuyu ikna çabalarında da önemli yol alındığı belirtildi. İtalyan basını, Juventus’un golcü oyuncuya 48 saat süre tanıdığını ifade ederken En-Nesyri’nin Göztepe ile oynanacak karşılaşmada Kadıköy’e veda edebileceğini yazdı. En-Nesyri’ye alternatif arayan sarı lacivertliler ise aradığı golcüyü henüz bulabilmiş değil. Everton’da oynayan Beto için yapılan kiralama teklifi kabul görmedi.

JUVE’DEN 48 SAAT SÜRE

En-Nesyri Fenerbahçe’den ayrılmak istiyor, Fenerbahçe En-Nesyri’yi göndermek istiyor. Ama Faslı yıldız henüz Juventus’un teklifine ‘evet’ demiş değil. İtalyan kulübü En-Nesryi’ye 48 saat süre tanıdı.

Milan Skriniar

ULAŞILMAZ SKRİNİAR

Fenerbahçe savunmasının sigortası Milan Skriniar, performansıyla sadece sarı lacivertlileri değil rakipleri de mest ediyor. Slovak yıldız hem oyunu hem istikrarıyla taliplerinin sayısını artırıyor ama Fenerbahçe kapısına dayanan tüm kulüplere aynı cevabı veriyor; “Satışı söz konusu değil!”

EMRE MOR’LA YOLLAR AYRILIYOR

Kadro temizliği yapan F.Bahçe’de sıra Emre Mor’a geldi. Sarı lacivertliler, Tedesco’nun planlarında yer almayan Emre’nin sözleşmesini feshetmek üzere menajerini İstanbul’a çağırdı. Süper Lig’den çok sayıda talibi olan Emre, planlarını İstanbul’da kalmak üzere yapıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası