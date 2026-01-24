Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulamayan ve kadroda düşünülmeyen Emre Mor için menajerinden açıklama geldi.

Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan 28 yaşındaki futbolcu Emre Mor için menajerinden açıklama geldi.

"HABERLER DOĞRU DEĞİL"

Emre Mor'un menajeri Nima Modyr, Sports Digitale kanalına yaptığı açıklamada sözleşme fesih haberlerini yalanladı.

Mor'un sözleşmesinin feshedilmediğini söyleyen Modyr, "Emre Mor'un sözleşmesinin feshedildiğine dair çıkan haberler doğru değil. Görüştüğümüz kulüpler var ancak şu anda hala Fenerbahçe'nin kontratlı oyuncusu." diye konuştu.

Emre Mor'un Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası