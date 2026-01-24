Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, yaklaşık 3 aydır maç oynamayan Rafa Silva'nın yarın karşılacakları Estrela müsabakasında forma giyebileceğini açıkladı.

Portekiz Premier Lig'in 19. haftasında Estrela'yı konuk edecek Benfica'da Teknik Direktör Jose Mourinho, maç öncesi Beşiktaş'tan transfer ettikleri Rafa Silva'ya dair açıklamalar yaptı.

"OYNAMAYA HAZIR VE YARIN OYNAYACAK"

Rafa Silva'nın yarınki maçta forma giyip giymeyeceği sorusunu cevaplayan Jose Mourinho, "Benfica'da oynamanın ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. Herhangi bir hücum pozisyonunda bize çok şey katabilir. Aylardır oynamadı, aylardır takımla antrenman yapmadı, sadece bireysel olarak çalıştı. Yarın Luz Stadı'nda en iyi Rafa'nın gelip mucizevi bir şekilde ortaya çıkmasını bekleyemeyiz. O, ihtiyacımız olan ve zaten oynamaya hazır olduğunu belli eden bir oyuncu. Hafif yapılı, kaslı, kas sakatlığı yok. Oynamaya hazır ve yarın oynayacak" diye konuştu.

Rafa Silva

MOU'DAN RAFA'YA JEST

Mourinho ayrıca, Luz Stadı'ndaki park yerinin Benfica'da oynadığı dönemde Rafa Silva'ya ait olduğunu ve bu nedenle park yerini tekrar kendisine tahsis ettiğini belirtti.

