Fenerbahçe'nin transferi için İtalyan devi Juventus ile anlaştığı Faslı golcü Youssef En-Nesyri'nin son dakika teklifi nedeniyle kafa karışıklığı yaşadığı ve Torino ekibiyle görüşmeyi şimdilik askıya aldığı iddia edildi.

Fenerbahçe ile Juventus'un transferinde anlaşmaya vardığı En Nesyri'nin, eski kulübü Sevilla'dan gelen teklif sonrasında kararsız kaldığı öne sürüldü.

TEKLİF SONRASI KAFASI KARIŞTI

Di Marzio'nun haberine göre; En-Nesyri'yi kadrosuna katmak için eski kulübü Sevilla devreye girdi ve Faslı futbolcu, kariyerinde önemli bir yere sahip olan İspanyol ekibinde gelen teklif sonrası kafa karışıklığı yaşıyor.

FENERBAHÇE İKİ SEÇENEK SUNDU

Juventus ile anlaşan Fenerbahçe yönetiminin ise Faslı yıldıza iki seçenek sunduğu ve "Ya Juventus'a transfer ol ya da İstanbul'da kal" dediği öne sürüldü.

Youssef En-Nesyri

KARAR VERMEDİ

En-Nesyri'nin henüz kesin bir karar vermediği ve İtalya'ya gitmesi beklenirken menajeriyle görüşmek için Türkiye'de kaldığı belirtildi.

ŞİMDİLİK ASKIYA ALINDI

Haber detayında, İstanbul'da bulunan Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini'nin ise bu nedenle oyuncuyu alamadan geri döneceği ve görüşmelerin şimdilik askıda kaldığı ifade edildi.

Taraflar arasındaki görüşmelerin uzaktan devam edeceği ve İtalyan kulübünün, Youssef En-Nesyri'nin son kararın beklediği vurgulandı.

