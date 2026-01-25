Türk sinemasının ve tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden biri olan İzzet Günay, Yeşilçam’ın altın çağında iz bırakan kariyeri, aldığı prestijli ödüller ve sanat dışındaki ilgi alanlarıyla dikkat çekmiştir. Kamuoyunca sıklıkla merak edilen ''İzzet Günay kimdir, nereli, kaç yaşında?'' soruları yeniden gündeme geldi. İşte Oyuncu İzzet Günay'ın biyografisi ve kariyeri...

Uzun yıllar boyunca hem sahnede hem de beyaz perdede yer alan Günay, oyunculuğunun yanı sıra koleksiyonculuk ve antikacılık çalışmalarıyla da tanınıyor. Peki, İzzet Günay kimdir, nereli, kaç yaşında?

İZZET GÜNAY KİMDİR?

İZZET GÜNAY KİMDİR?

İzzet Günay Türk sinema ve tiyatrosunun usta oyuncularından biridir. Kariyerine 1950’li yılların sonunda tiyatro sahnesinde başlayan Günay, daha sonra Yeşilçam’da rol aldığı filmlerle yurt genelinde tanındı. Uzun yıllar boyunca birçok sinema ve tiyatro yapımında yer alan sanatçı, oyunculuğunun da dışında antikacılık ve koleksiyonculukla da ilgilendi. Türk sinemasına verdiği emekler nedeniyle İzzet Günay çeşitli festival ve kurumlar tarafından onur ödüllerine de layık görüldü.

İzzet Günay kimdir, nereli, kaç yaşında? Oyuncu İzzet Günayın biyografisi

İZZET GÜNAY NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

İzzet Günay 21 Ağustos 1934 tarihinde İstanbul’un Sarıyer ilçesinde doğdu. 1934 doğumlu olan usta oyuncu 91 yaşındadır. İzzet Günay'ın uzun süredir Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük’te yaşadığı biliniyor.

İzzet Günay kimdir, nereli, kaç yaşında? Oyuncu İzzet Günayın biyografisi

İZZET GÜNAY'IN ALDIĞI ÖDÜLLER

1964: 1. Altın Portakal Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu - Ağaçlar Ayakta Ölür

2002: 39. Altın Portakal Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü

2008: 27. Uluslararası İstanbul Film Festivali - Sinema Onur Ödülü

2009: 2. Türk Sineması Sevgi Onur Ödülleri - Vesikalı Yarim

2010: 4. Yeşilçam Ödülleri - Kültür Sanat Hizmet Ödülü

2013: 20. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü

2017: 28. Ankara Uluslararası Film Festivali - Aziz Nesin Emek Ödülü

