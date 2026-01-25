Uşak'ta 1 kişi, parkta iş arkadaşı tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralı şahıs hastanede tedavi altına alınırken, bıçaklı saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Uşak Ünalan Mahallesi'deki Üçgen Park'ta bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan E.K. (25), kentteki özel bir hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen ve kaçan M.K'nin (39) yakalanması için çalışma başlatıldı. Yaralı E.K. ile şüpheli M.K'nin iş arkadaşı olduğu öğrenildi.

