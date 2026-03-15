AKUT Arama Kurtarma Derneği, 30. kuruluş yıl dönümünü gönüllülerinin katılımıyla kutladı. Türkiye genelinde 30 ekibi ve 4 bini aşkın gönüllüsü bulunan AKUT, bugüne kadar katıldığı 5 bin 404 operasyonda 5 bin 145 kişiyi sağ kurtarırken, törende “AKUT: 30 Yılın Hikâyesi” filmi de izleyicilerle buluştu.

"AFETLERE HER AN HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Türkiye’nin coğrafi olarak riskli bir bölgede bulunduğunu söyleyen AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Akbel, “Afetlere her an hazırlıklı olmalıyız. Bu bir deprem, yangın, sel olabilir. Bizim Türk insanı olarak yanlışımız, afet olduktan sonra arama kurtarma çalışmalarını ön plana alıyoruz. Hâlbuki olması gereken, afet öncesi süreç dediğimiz risk yönetimi kısmı. Buna yatırım yapmak hayat kurtarır” dedi.

AKUT’un son 15 yılda bir milyondan fazla kişiye deprem bilinçlendirme semineri verdiğini belirten Akbel, “Arama kurtarmacılar olarak bizler herkesin koşarak kaçtığı yere koşarak gideriz” diye konuştu.

Özay Erad - Ziyneti Kocabıyık

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR PLAKETİ

Arama Kurtarma Derneği AKUT’un 30 yolculuğuna şahitlik eden medya kuruluşları ödüllendirildi. Gazetemize ve TGRT Haber’e “AKUT medya elçisi” plaketi verildi. Genel Yayın Yönetmeni’miz İsmail Kapan’ın plaketini, sağlık editörümüz Ziyneti Kocabıyık aldı. TGRT Haber’in ödülü de Özay Erad’a takdim edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası