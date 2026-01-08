Arama-kurtarma çalışmalarında yeni bir dönemin adımı olarak değerlendirilen "Kahraman Fareler Projesi” ilk kez Antalya’da uygulanmaya hazırlanıyor. Proje kapsamında enkaz altında köpek ve insan gücünün yetersiz kaldığı dar alanlar, sırtında kameralar bulunan fareler ile gözlemlenecek. İşte detaylar…

İLK KEZ ANTALYA'DA Türkiye’de ilk kez Antalya’da hayata geçirilen "Kahraman Fareler Projesi" dikkat çekiyor. Arama kurtarma çalışmalarında yeni bir dönemin kapısını aralayacak proje ile enkaz altında kalanların izini fareler sürecek. SIRTLARINA KAMERA TAKILACAK Tanıtımı yapılan proje hakkında bilgi veren GEA Arama Kurtarma Takım Lideri Erkan Atarer, Afrika keseli sıçanların sırtlarına takılan GPS ve kamera sistemiyle enkaz altında anlık takip edilebileceğini belirtti.

İKİNCİL ÇÖKME RİSKİ OLUŞTURMUYOR Belçika merkezli APOPO iş birliğiyle Türkiye'ye getirilen Jo, Caruso, Wagner, Billy, Kira ve Daniel isimli altı Afrika keseli sıçanı, Muratpaşa'da oluşturulan özel alanda enkaz senaryolarına dayalı eğitimlerden geçiriliyor. Köpek ve insan gücünün yetersiz kaldığı dar enkaz boşluklarında kullanılması hedeflenen farelerin güçlü koku alma yetenekleri ve hafif yapıları sayesinde ikincil çökme riski oluşturmayacağı ifade ediliyor.

KAMERA ‘GÖZ’ OLACAK Öte yandan farelerin sırtına takılan özel GPS ve kamera sistemi sayesinde ekipler, farelerin izlediği güzergâhı anlık olarak takip edebiliyor. Farelerin sırtlarındaki kamera, enkazın derinliği ve erişilmesi zor noktaları hakkında ekiplerin detaylı bilgi edinmesini sağlarken, eğitimlerinin ise 3 yıldır devam ettiği öğrenildi.

EĞİTİMLER VERİLDİ 19 Temmuz 2017'de imzalanan iş birliği protokolünün ardından belediye tarafından 967 metrekarelik bir alan derneğe tahsis edildi. GEA ekipleri bu süreçte Muratpaşalılara kentsel arama kurtarma eğitimleri verdi, belediye personeline yönelik programlar düzenledi ve afet bölgelerinde Muratpaşa'yı temsilen görev aldı.

ARAMA-KURTARMADA YENİ DÖNEM GEA Arama Kurtarma Takım Lideri Erkan Atarer, şu bilgileri verdi: Uzun yıllardır operasyonlara 15–20 kişilik ekiplerle giderek etkili çalışmalar yapılabileceğini düşünüyorduk. 2021 Aralık ayından beri AFAD tarafından akredite bir ekip olarak görev yapıyoruz. Afet bölgelerinde dron ve klasik arama yöntemlerinin yetersiz kaldığı anlarda neden alternatif bir yöntem olmasın düşüncesiyle bu projeyi hayata geçirmek istedik.

