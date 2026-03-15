Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, AB’nin Hindistan ve Mercosur ülkeleri ile imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarının (STA) yakından takip edildiğini belirterek, Türk sanayisinin rekabet gücünün korunması için tüm kurumlar ile koordinasyon içinde hareket edildiğini kaydetti.

Milletvekillerinin konuya ilişkin yazılı soru önergelerini cevaplayan Kacır, küresel ticarette yaşanan dönüşüm karşısında sanayi sektörünün yeni pazarlara erişimin artırılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecinde üçüncü ülkelerle imzalanan STA’lardan doğan asimetrilerin giderilmesinin öncelikli başlıklar arasında yer aldığını söyleyen Kacır, AB ile yürütülen temasların olumlu sonuç verdiğini belirtti.

Kacır, bunun son örneğinin ‘Made in EU’ yaklaşımının kapsamını ve kriterlerini ortaya koyan Sanayi Hızlandırıcı Yasa Taslağı olduğunu belirterek, Türkiye’nin mevcut gümrük birliği çerçevesinde tanınmasının yatırımların devamlılığı ve Avrupa değer zincirlerinin rekabetçiliği açısından önemli olduğunun altını çizdi.

‘AB menşei’ şartının gümrük birliği çerçevesinde Türkiye’yi de kapsamasının önemli bir adım olduğunu belirten Kacır, bu gelişmenin Türkiye ile AB arasındaki sektörel entegrasyonu daha da ilerleteceğini, değer zincirlerindeki yeşil ve dijital dönüşümü hızlandıracağı açıklamasını yaptı.

Kacır ayrıca, Türkiye’nin uluslararası üretim ve teknoloji ağlarına entegrasyonunun güçlendirilmesi, yerli teknolojilerin küresel görünürlüğünün artırılması ve tedarik zincirlerinde daha üst basamaklara çıkılmasının hedeflendiğini de sözlerine ekledi.



