Bir süredir enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Haldun Dormen’in vasiyeti üzerine Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir anma töreni düzenlendi. Törende dostları, Dormen’i gözleri dolarak andı. Oyuncu Göksel Kortay, “Tiyatromuzun ışığı söndü, can dostumu kaybettim” derken, oyuncu Melek Baykal “Keşke bir oyun bile paylaşabilseydik” dedi.

Enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan ve bir süredir tedavi gören oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, 21 Ocak günü hayatını kaybetmişti.

97 yaşında hayatını kaybeden Haldun Dormen için kendi vasiyeti doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenleniyor. Ünlü isimler, Haldun Dormen hakkındaki düşünce ve duygularını, düzenlenen anma töreninde dile getirdi.

Sanatçı Haldun Dormen’e acı veda! Vasiyeti yerini buldu

“TİYATROMUZUN IŞIĞI SÖNDÜ”

Oyuncu Göksel Kortay, “Can dostum” dediği Haldun Dormen'i şöyle anlattı:

Tiyatromuzun ışığı söndü, karanlıkta kaldık. Bugün onu son kez alkışlamaya geldik. Onu anlatmak, sayfalar dolusu kitaplar yazsanız bile mümkün değil. Hiç ‘keşke’si yoktu. Hayattaki her şeyini; evini, sofrasını, tiyatrosunu, bilgisini paylaşırdı. O konuşurdu, çevresindekiler alabilecekleri kadar paylarını alırlardı. Türk sinemasına ve tiyatrosuna nice büyük değerler yetişti. O, benim 70 yıllık dostum, dert ortağım, rol arkadaşımdı. O yollarda hep birlikte yürüdük. Hem rol arkadaşım hem ustamdı. Onu çok, çok özleyeceğim; hep özleyeceğim. Türk tiyatrosu babasını, ben ise en can dostumu kaybettim.

“İYİ YANLARINI SAYMAKLA BİTİREMEYECEĞİM”

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Tilbe Saran:

Nezaketinden, cömertliğinden, tutkusundan, bir şeyi sonuna kadar öğrenme merakından, bu konudan da hiç vazgeçmesinden, son güne kadar elinde kitap olmasından, gençlere güvenmesinden... Gerçekten Haldun Dormen'in iyi yanlarını saymakla bitiremeyeceğim. Kendimizi kıymetli hissettiren biriydi, kendimizi onun gözüyle hissettiğimiz kadar değerli hissedemeyeceğiz.

“ONU HİÇ UNUTMAYACAĞIZ”

Oyuncu Melek Baykal:

Ben Ankara oyuncusu olduğum için Haldun ağabey ile maalesef çok az şey paylaştım. Keşke Suna Keskin kadar Haldun'la daha çok şey paylaşma imkanım olsaydı. Keşke bir oyun bile paylaşabilseydik, bugün bu şansımı uğurluyorum. Hep yüreğimizde olacak, onu hiç unutmayacağız.

AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLECEK

Dormen, anma töreninin ardından öğle namazını müteakip Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

HALDUN DORMEN KİMDİR?

Sait Ömer Bey ile Nimet Rüştü Hanım'ın çocuğu Dormen, 5 Nisan 1928'de Mersin'de dünyaya geldi. Sanatçı, Galatasaray Lisesi ile Robert Kolejdeki eğitiminin ardından ABD'de üniversiteye gitti ve tiyatrolarda çalıştı. Türkiye'ye 1954'te dönen sanatçı, Beyoğlu'nda Erol Günaydın, Nisa Serezli, Metin Serezli ve Erol Keskin ile Cep Tiyatrosunu kurdu.

Dormen Tiyatrosunu 1957'de kuran sanatçı, tiyatroya ilgisinin doğuştan geldiğini belirterek, "Bu işlerin içinde olmayı düşünüyordum. Fakat Amerika'da okuduktan sonra tiyatrocu olarak kalmayı tercih ettim. Amerika'da tiyatronun özünü öğrendim. Çok iyi bir okula, Yale Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne gittiğim için gerçekten tiyatronun ne olduğunu, neler yapmamız ve hissetmemiz gerektiğini öğrendim." ifadelerini kullanmıştı.

HOLLYWOOD'DA 4 OYUNDA OYNADI

Tiyatro eğitimini ABD'de Yale Üniversitesi'nde aldı. Yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. İki yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli tiyatrolarda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Hollywood'da Pasadena Playhouse'da 4 oyunda oynadı. İstanbul'a döndüğünde önce Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'ye girdi ve Cinayet Var başlıklı oyundaki dedektif rolüyle ilk kez Türk seyirci karşısına çıktı. O sıralarda Beyoğlu Parmakkapı Sokak'ta genç amatörlerle birlikte 60 kişilik bir cep tiyatrosu kurdu.

22 Ağustos 1955 gecesi Süreyya Sineması'nda Dormen Tiyatrosu'nun ilk oyununu sergiledi. 1957 Eylül'de Küçük Sahne'nin kendisine teklif edilmesiyle oyunlarını sergilemeye orada devam etti. 1957'de Papaz Kaçtı komedisi ile Dormen Tiyatrosu'nu kurdu.

250'NİN ÜZERİNDE ÖDÜL

Dormen, 1959'da halkla ilişkiler alanında dünyaca tanınan bir isim olan Betül Mardin ile evlendi. Sekiz yıl süren bu evliliğinden Ömer adlı bir oğlu dünyaya geldi. Hayatı boyunca iki yüz ellinin üstünde ödül kazanan sanatçı, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda ders verdi. Hacettepe Üniversitesi tarafından fahrî doktora ünvanı ile ödüllendirildi.

2009 yılında, Kedi Sahne Sanatları'nın sahnelediği Moliere'in Kibarlık Budalası adlı oyununda Mösyö Jordain rolü ile sekiz yıl aradan sonra yeniden oyunculuğa döndü. Oyun, on yılda 600 kez sahnelendi.

