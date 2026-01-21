Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Haldun Dormen, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayatını kaybetti. Bu kapsamda Haldun Dormen'in vefat nedeni ve sanat hayatına dair detaylar merak ediliyor. Peki, Haldun Dormen kimdir, neden öldü?

Oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı kimliğiyle Türk tiyatrosuna damga vuran Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti. Sanat dünyasını derinden etkileyen vefat haberi, ailesi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

HALDUN DORMEN KİMDİR?

Haldun Dormen, Sait Ömer Bey ile Nimet Rüştü Hanım'ın çocuğu Dormen, 5 Nisan 1928'de Mersin'de dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi ile Robert Kolejdeki eğitiminin ardından ABD'de üniversiteye gitti ve tiyatrolarda çalıştı. Türkiye'ye 1954'te dönen Dormen, Beyoğlu'nda Erol Günaydın, Nisa Serezli, Metin Serezli ve Erol Keskin ile Cep Tiyatrosunu kurdu. Dormen Tiyatrosunu 1957'de kuran sanatçı, tiyatroya ilgisinin doğuştan geldiğini belirterek, "Bu işlerin içinde olmayı düşünüyordum. Fakat Amerika'da okuduktan sonra tiyatrocu olarak kalmayı tercih ettim. Amerika'da tiyatronun özünü öğrendim. Çok iyi bir okula, Yale Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne gittiğim için gerçekten tiyatronun ne olduğunu, neler yapmamız ve hissetmemiz gerektiğini öğrendim." ifadelerini kullanmıştı.

Tiyatro eğitimini ABD'de Yale Üniversitesi'nde aldı. Yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. İki yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli tiyatrolarda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Hollywood'da Pasadena Playhouse'da 4 oyunda oynadı. İstanbul'a döndüğünde önce Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'ye girdi ve Cinayet Var başlıklı oyundaki dedektif rolüyle ilk kez Türk seyirci karşısına çıktı. O sıralarda Beyoğlu Parmakkapı Sokak'ta genç amatörlerle birlikte 60 kişilik bir cep tiyatrosu kurdu. 22 Ağustos 1955 gecesi Süreyya Sineması'nda Dormen Tiyatrosu'nun ilk oyununu sergiledi. 1957 Eylül'de Küçük Sahne'nin kendisine teklif edilmesiyle oyunlarını sergilemeye orada devam etti. 1957'de Papaz Kaçtı komedisi ile Dormen Tiyatrosu'nu kurdu.

Dormen, 1959'da halkla ilişkiler alanında dünyaca tanınan bir isim olan Betül Mardin ile evlendi. Sekiz yıl süren bu evliliğinden Ömer adlı bir oğlu dünyaya geldi. Hayatı boyunca iki yüz ellinin üstünde ödül kazanan sanatçı, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda ders verdi. Hacettepe Üniversitesi tarafından fahrî doktora ünvanı ile ödüllendirildi. 2009 yılında, Kedi Sahne Sanatları'nın sahnelediği Moliere'in Kibarlık Budalası adlı oyununda Mösyö Jordain rolü ile sekiz yıl aradan sonra yeniden oyunculuğa döndü. Oyun, on yılda 600 kez sahnelendi.

HALDUN DORMEN NEDEN ÖLDÜ?

Haldun Dormen, kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine 5 Ocak’ta yoğun bakıma alınan Dormen’in daha sonra entübe edildiği açıklanmıştı.

Vefat haberini oğlu Ömer Dormen sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada, "Sevgili babam Haldun Dormen’i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun. Cenaze töreniyle ilgili bilgiler bilahare paylaşılacaktır." ifadelerine yer verdi.

