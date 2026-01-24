Batman'da soğuk havada susayan kedi, vatandaşların çeşmenin musluğunu açmasıyla susuzluğunu giderdi.

Kuyubaşı Mahallesi'nde bir kedi, otobüs durağında bulunan çeşmeye gelerek musluklara uzandı. Susuzluktan bitkin düştüğü gözlenen kedinin halini fark eden duyarlı vatandaşlar, musluğu açtı. Bir patisiyle musluğu kavrayan kedi, dakikalarca su içti. Vatandaşlar bu görüntünün tesadüf olmadığını, kış aylarında sokak hayvanlarının hayatta kalma mücadelesinin her gün tekrarlandığını vurguladı.

"SOKAK HAYVANLARINI UNUTMAYALIM"

Kedinin su içtiği anlara tanıklık eden mahalle sakinleri, "Bu soğuk ve karlı kış gecelerinde sokak hayvanlarını unutmayalım. Bir kap su, bir kap mama onların yaşamla bağını güçlendirir. Küçük bir dokunuş, bir canın hayatta kalmasına vesile olabilir" çağrısında bulundu.

