Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye tarafından Şam Havalimanı’na kurulan ‘radar' sistemine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada sistemin, Suriye makamlarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda kurulduğu hatırlatılarak, sistemin askeri amaçlı kurulduğu iddiası yalanlandı. Açıklamada “İddialar dezenformasyon içermektedir. Hava sahası kontrol kapasitesinin ve uçuş güvenliğinin güçlendirilmesini hedeflemektedir” denildi.

Geçtiğimiz günlerde Şam Havalimanı’na Türk savunma sanayi devi ASELSAN tarafından üretilen HTRS-100 Hava Trafik Kontrol Radar Sistemi, yerleştirilmişti.

Türkiye’nin Suriye Büyükelçisi Nuh Yılmaz, bu sevkiyatı “Suriye başkentinin ana hava merkezi için altyapının önemli ölçüde iyileştirilmesi” olarak değerlendirmişti.

İSRAİL TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İsrail medyası ise bu hamleyi ‘rahatsızlık’ olarak yorumlamış, Batılı kaynakların İsrail'i Türkiye'nin Şam Uluslararası Havalimanı'na gelişmiş bir radar sistemi konuşlandırması konusunda uyarıldığını yazmıştı. Bu sistemin İsrail'in Suriye hava sahasındaki hareket özgürlüğünü kısıtlayabileceği ve bölgesel gerilimleri artırabileceği öne sürülmüştü.

“ASKERİ DEĞİL SAVUNMA AMAÇLI”

Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Müdürlüğü, Uluslararası Şam Havalimanı'ndaki yeni radarın sivil amaçlı olduğunu, askeri olmadığını duyurmuştu.

Yapılan açıklamada "Şam Uluslararası Havalimanı'nda yeni devreye alınan radar sistemi, tamamen hava seyrüseferi ve sivil hava trafik yönetimi amaçlarına yönelik sivil bir radardır" ifadesine yer verilmişti.

ULUSAL YASALARA UYGUN

Aynı zamanda radarın Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Müdürlüğü'nün tam ve doğrudan yetkisi altında olduğu ve ulusal yasalara ve onaylanmış uluslararası düzenlemelere uygun olarak hava güvenliği sistemi kapsamında kullanıldığı vurgulanmıştı.

“İDDİALAR DEZENFORMASYON İÇERMEKTE”

Konuya ilişkin bir açıklamada Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden geldi. Yapılan açıklamada “Türkiye’nin askeri operasyonlar amacıyla Şam Uluslararası Havalimanı’na radar sistemi kurduğuna ilişkin iddialar dezenformasyon içermektedir” denildi.

HEDEF: UÇUŞ GÜVENLİĞİ

Komşu ülkelerle olan ilişkileri hedef alan böyle iddialara itibar edilmemesi gerektiğinin altı çizilerek, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sivil uçuşların yapıldığı Şam Uluslararası Havalimanı’na ilgili Suriye makamlarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda kurulumu yapılan Hava Trafik Kontrol Radar Sistemi, hava sahası kontrol kapasitesinin ve uçuş güvenliğinin güçlendirilmesini hedeflemektedir.

