CHP lideri Özgür Özel’in, Bülent Arınç ile gerçekleştirdiği baş başa görüşme parti içinde tansiyonu yükseltti. Ziyaret için Ankara’ya gelen Özel’in; İBB davası, normalleşme süreci ve parti içi dengeleri Arınç ile istişare etmesi, hem mevcut kurmayların hem de eski yöneticilerin tepkisini çekti.

BERAT TEMİZ / ANKARA - İddiaya göre Arınç, Özel’e mahkeme süreçlerini şova dönüştürmemesi ve parti içindeki dağınık görüntüyü toparlaması yönünde tavsiyelerde bulundu.

Bu durum üzerine CHP kurmayları, “Nezaket ziyaretinde parti içi meselelerin konuşulması doğru değil” eleştirisini yaptı.

Muhalif cepheden gelen tepkilerde ise, “Özgür Bey, mutlak butlan riskine karşı koltuğunu korumak için arka kapı diplomasisi mi yürütüyor? Partinin yol haritasını Arınç mı belirleyecek?” soruları soruldu.

CHP'de Arınç çatlağı! Butlana karşı arka kapı diplomasisi

TESLİMİYET İTİRAFI

Görüşmeye en sert tepkiyi gösteren Gürsel Tekin, yaptığı yazılı açıklamada “Deneyimli başka kimse mi kalmadı? Bu görüntü Atatürk’ün partisinin onuruna gölge düşürmektedir” dedi.

Tekin, normalleşme adı altındaki bu temasların muhalefeti erozyona uğrattığını ve iç işlerin dışarıya taşınmasının “teslimiyet itirafı” olduğunu öne sürdü.

ÖZEL, ARINÇ'I ZİYARET ETTİ

Özel'in ramazan vesilesiyle kendisini ziyaret ettiğini belirten Arınç, geçen hafta sonu Manisa'da ailece verdikleri iftara Manisa'nın ileri gelenlerini davet ettiğini, CHP'li yönetici ve belediye başkanlarının bu iftara katıldığını ancak CHP Genel Başkanı Özel'in yoğun programı nedeniyle katılmadığını söyledi.

Arınç, Özel'in bugünkü görüşmede güzel dileklerini kendisine ilettiğini aktararak, "Geri kalan kısmında da ülkemizin içinde bulunduğu şartları ondan dinleme fırsatım oldu. Böyle bir güzel görüşme yaptık." dedi.

CHP'de Arınç çatlağı! Butlana karşı arka kapı diplomasisi

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Haziran'da, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturmasını tamamlayarak iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer verilmişti.

Şüphelilerin birlikte hareket ederek atılı suçu işlediklerine işaret edilen iddianamede, şunlar yer alıyor:

"4-5 Kasım 2023 tarihinde Ankara Spor Salonu'nda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı'nda oy kullanan bir kısım kurultay delegelerine, genel başkan adayı Özgür Özel lehine oy kullanmaları için, bir kısım delegeye para verdikleri, bir kısmına değişik il ve ilçelerde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylığı teklif ve taahhüt ettikleri, bir kısım delege ve yakınlarını CHP'li belediyeler ile bu belediyelere bağlı şirket ve iştiraklerinde işe yerleştirdikleri, bir kısım delege ve yakınlarına çok sayıda market alışveriş kartları dağıttıkları, kurultayda oy kullanan bu delegelerden kullandıkları oyların fotoğrafını cep telefonlarıyla çekerek kendilerine göndermelerini istedikleri, kurultay salonunda 1. tur oylama sonucunda 2. tur oylamaya geçilmesini geciktirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiğine yönelik gerçeğe aykırı açıklamalarda bulundukları, bu şekilde kurultay delegelerinin iradelerini fesada uğratarak, genel başkan adayı Özgür Özel'in genel başkanlık seçimini kazanmasına yönelik faaliyet yaptıkları anlaşılmıştır."

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin aralarında İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da arasında bulunduğu 12 şüpheli hakkında "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

