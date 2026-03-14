CEMAL EMRE KURT - Türkiye genelindeki yaklaşık 17,7 milyon emekliye bayram ikramiyesi bugün ödenmeye başlıyor. 4 bin lira olarak yatırılacak ödemelerin iki bayramdaki toplam tutarının 130 milyar lirayı aşması bekleniyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen ödeme takvimi kapsamında SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin ikramiyeleri aylık ödeme günlerine göre maaşlarını aldıkları banka hesaplarına yatırılacak. Bayram öncesinde yapılan bu ödeme ile emeklilerin alışveriş ve bayram harcamalarına destek sağlanması hedefleniyor.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Emeklinin bayram ikramiyesinde sistem değişiyor! Herkese verilmeyecek

EN SON ÖDEME 19 MART’TA

Ödeme takvimine göre SSK kapsamında maaş alan emeklilerden aylık ödeme günü ayın 17-20’si arasında olanlar bugün (14 Mart) ikramiyelerini alacak. Maaşını 21-23’ünde alanlara yarın (15 Mart), 24-26’sında alanlara ise pazartesi günü (16 Mart) ödeme yapılacak. BAĞ-KUR kapsamında maaş alan emeklilere ise emekli aylık ödeme günü 25-26 Mart olanlar 17 Mart tarihinde, 27-28 Mart olanlar 18 Mart tarihinde ödeme yapılacak.

Memur emeklilerinin de bayram ikramiye ödemeleri 19 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri ise hisseleri oranında ödeme alacak. Böylece ödemeler bir hafta içinde tamamlanacak. İkramiyeler emeklilerin maaş aldığı bankalara doğrudan yatırılacak ve herhangi bir başvuru şartı aranmayacak.

Emekliye iki bayramda 130 milyar TL ikramiye

İKİNCİ ÖDEME KURBAN BAYRAMI’NDA OLACAK

Emekli bayram ikramiyesi uygulaması ilk kez 2018 yılında hayata geçirildi. Başlangıçta 1.000 lira olarak verilen ikramiye sonraki yıllarda yapılan artışlarla 4 bin liraya kadar yükseldi. Bu yıl Ramazan Bayramı için de aynı tutar emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

Diğer ikramiye ödemesi ise Kurban Bayramı için olacak. 2018-2025 döneminde emeklilere ödenen toplam bayram ikramiyesi yaklaşık 430 milyar lirayı buldu. 2026 yılı Ramazan ve Kurban Bayramı ödemeleri de dâhil edildiğinde toplam tutarın 560 milyar liraya yaklaşması bekleniyor.

