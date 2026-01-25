Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de inanılmaz bir insanlık dramı yaşandı. Polis, 80 yaşlarındaki bir adamı tuvaleti olmayan penceresiz bir odada buldu. Yetkililer, adamın bu insanlık dışı koşullarda on yıllar boyunca tutulduğunu tahmin ediyor.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 80 yaşlarında bir adamın, bodrum katındaki bir odada yıllar boyunca esir tutulduğu ortaya çıktı.

Finlandiya polisinden yapılan açıklamada, adamın yıllardır "insanlık dışı koşullarda" yaşadığı bodrum katındaki odasında bulunduğu ifade edildi. Penceresiz olan bu odada, hijyen, tuvalet veya yemek pişirme imkanının bulunmadığı belirtildi. Polis, ağır ihmal kurbanı olan adamın fiziksel durumunun kötü olduğunu ve derhal tıbbi yardıma ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Bodrum Kâbusu! On yıllar boyunca tuvaletsiz ve penceresiz bir odada kaldı

ÜÇ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Diğer taraftan, olay 19 Ocak Pazartesi günü polisin villaya yaptığı arama sırasında ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak yaşları 60'larında, iki erkek ve bir kadın olmak üzere üç kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler daha sonra serbest bırakıldı ancak devam eden soruşturmada hal şüpheli oldukları ifade edildi.

Polis, şüphelilerin bir çift ve onların erkek akrabası olduğunu, iki erkeğin birbiriyle akraba olduğunu ve villanın erkek şüphelilerden birine ait olduğunu açıkladı.

KURBAN VE ŞÜPHELİLER ARASINDA NASIL BİR BAĞLANTI VAR?

80 yaşındaki mağdurun şüphelilerle akrabalık bağı bulunmadığı, ancak birbirlerini tanıdıkları doğrulandı.

Yetkililer, ilgili herkesin adrese kayıtlı olmasına rağmen, şüphelilerin tüm dönem boyunca orada yaşamadıklarını belirtti. Olaydaki tüm tarafların, kurban ve şüpheliler dâhi, Fin vatandaşı olduğu açıklandı.

Yetkililer, adamın bodrumda ne kadar süre yaşadığını ve herhangi bir suç işlenip işlenmediğini belirlemek için soruşturmaların devam ettiğini bildirdi.

