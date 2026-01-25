Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişi ekran başına kilitlendi, nefesler tutuldu. ABD’li dünyaca ünlü serbest tırmanış sporcusu Alex Honnold, Tayvan’ın başkenti Taipei’de bulunan 508 metre yüksekliğindeki Taipei 101 gökdelenine hiçbir güvenlik ekipmanı kullanmadan tırmanarak tarihe geçti.

ABD’li dünyaca ünlü tırmanış sporcusu Alex Honnold, Tayvan’da nefes kesen bir başarıya imza attı.

Honnold, başkent Taipei’de bulunan ve ülkenin en yüksek binası olan Taipei 101 gökdelenine hiçbir güvenlik ekipmanı kullanmadan tırmandı.

508 METRELİK TIRMANIŞ, 1 SAAT 31 DAKİKA

ABD’li sporcu Alex Honnold, sabah saatlerinde başladığı serbest solo tırmanışta 508 metre yüksekliğindeki Taipei 101’i 1 saat 31 dakikada aştı.

Halat, emniyet kemeri ya da koruyucu ekipman kullanmayan 40 yaşındaki sporcu, gökdelenin bazı bölümlerinde 90 derecelik dik yüzeyleri geçmek zorunda kaldı.

Canlı yayında tarih yazdı! ABDli sporcu Honnold 508 metrelik gökdelene halatsız çıktı

CANLI YAYINDA YÜREKLER AĞZA GELDİ

Tırmanış internet üzerinden canlı yayınlanırken, Taipei’de toplanan çok sayıda kişi de o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Honnold’un metrelerce yükseklikte ilerlediği anlar izleyenleri endişelendirdi. Sporcu, binanın belirli noktalarında pencerelerden kendisini izleyenlere poz verdi.

Zirveye yaklaşırken canlı yayında konuşan Honnold, "Manzara harika görünüyor. İnsanların dünyanın her yerinden bunu izlemesi çok güzel bir duygu" sözlerini kullandı.

Canlı yayında tarih yazdı! ABDli sporcu Honnold 508 metrelik gökdelene halatsız çıktı

REKOR GELDİ, ZİRVEDE ZAFER POZU

Alex Honnold, binanın en üst noktasına ulaştığında zafer pozu verdi. Serbest solo yöntemiyle ulaşılan en yüksek bina zirvesi rekoru da Honnold’un oldu.

Canlı yayında tarih yazdı! ABDli sporcu Honnold 508 metrelik gökdelene halatsız çıktı

"GÖKDELEN, DAĞDAN DAHA FARKLI"

Tırmanış sonrası konuşan Honnold, gökdelen tırmanışının dağlardan çok farklı olduğunu söyledi. "Rüzgarla mücadele ediyorsunuz ve zemin tamamen farklı. Ayrıca siz tırmanırken binanın içinde hayat devam ediyor. Bugün çok keyif aldım, hava da mükemmeldi" ifadelerini kullandı.

EL CAPITAN’DAN TAIPEI 101’E

Honnold, daha önce ABD’nin California eyaletindeki Yosemite Vadisi’nde yer alan ve dünyanın en zor kaya tırmanışlarından biri olarak görülen El Capitan’a da halatsız tırmanışıyla tanınıyor.

Canlı yayında tarih yazdı! ABDli sporcu Honnold 508 metrelik gökdelene halatsız çıktı

TAIPEI 101 NEDİR?

Taipei 101, 508 metre yüksekliği ve 101 katıyla Tayvan’ın en yüksek binası olma özelliğini taşıyor. 2004–2009 yılları arasında dünyanın en yüksek binası unvanını elinde bulunduran yapı, Burj Khalifa’nın tamamlanmasının ardından bu unvanı devretmişti.

ÖNCEKİ REKOR ALAIN ROBERT’TAYDI

Serbest tırmanışla en yüksek bina rekoru daha önce Fransız dağcı Alain Robert’a aitti. Robert, 2009 yılında Malezya’daki 452 metre yüksekliğindeki Petronas İkiz Kuleleri’ne ekipmansız tırmanmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası