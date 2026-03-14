Kuşadası’ndaki rüşvet operasyonunda; iskân için 300 bin TL, ruhsat için 100 bin dolar istendiği iddiasıyla CHP’li Belediye Başkanı dâhil çok sayıda isim gözaltına alındı. Dosyada MASAK raporları ve HTS kayıtları en güçlü deliller arasında yer alıyor.

GAMZE ERDOĞAN - CHP’li yerel yönetimlere yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla yürütülen geniş kapsamlı soruşturmalar zincirine yeni bir halka daha eklendi. Kamuoyunda “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” olarak adlandırılan ve 107’si tutuklu olmak üzere toplam 407 sanığın yargılandığı dev dava süreci devam ederken, bu defa Kuşadası merkezli yeni bir operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in de aralarında bulunduğu altı kişi, “rüşvet” ve “irtikâp” suçlamalarıyla gözaltına alındı. Soruşturmanın, Kuşadası’nda faaliyet gösteren Florart Peyzaj Sanayi Ticaret AŞ sahipleri A.E.Y. ve A.Y. hakkında elde edilen müşteki ve şahit beyanları doğrultusunda başlatıldığı öğrenildi.

İddianameye yansıyan detaylara göre; söz konusu şirket hesapları üzerinden Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı şekilde rüşvet ve irtikâp suçlarına aracılık edildiği öne sürülüyor.

SEÇİM FONU’NA ÖDENEK

Dosyada yer alan çarpıcı ifadelere göre, “iskân işlemleri” adı altında villa sahibi müştekilerin her birinden 300 bin TL talep edildiği iddia edildi. Soruşturmayı derinleştiren bir diğer iddia ise belediye başkanı ve ilgili birim yöneticilerinin; iskân, izin ve ruhsat işlemleri karşılığında müteahhitlerden “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılmak üzere” 100 bin dolar istediği yönündeki müşteki beyanları oldu. Adli kaynaklar; elde edilen ilk bulguların, HTS kayıtları, MASAK raporları ve kolluk tutanaklarıyla tam uyum gösterdiğini belirtti. Savcılığın talimatıyla Aydın merkezli olarak İzmir ve Antalya’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda çok sayıda belgeye el konuldu.

İLK TEPKİ TEZCAN’DAN

Öte yandan, operasyonun yankıları sürerken CHP’li eski milletvekili Bülent Tezcan hakkındaki iddialar da yeniden gündeme geldi. Tezcan’ın küçük kızı mimar Öykü Tezcan’ın bir yıldır Kuşadası Belediyesi İmar Müdürlüğünde görev yapması, büyük kızı Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Umut Yaşar’ın ise belediyenin hukuki süreçlerini vekâletle takip etmesi, kamuoyunda “belediye aile şirketine dönüştü” eleştirilerine yol açmıştı. Belediye çalışanları arasında da huzursuzluk oluştuğu belirtilen bu tabloya rağmen, operasyon sonrası gözaltı ve tutuklamalara ilk tepki veren isimlerden birinin Bülent Tezcan olması dikkat çekti.

Kuşadası’nda yaşanan bu hareketlilik, son bir ayda diğer CHP’li belediyelere yönelik gerçekleştirilen operasyonları da yeniden hatırlattı.

Bolu: Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da dâhil olduğu 13 kişi, “irtikâp” operasyonu kapsamında gözaltına alınarak adli sürece dahil edilmişti.

Antalya: Döşemealtı Belediyesindeki ihale yolsuzluğu soruşturmasında, eski Başkan Turgay Genç dahil 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Mersin: Büyükşehir Belediyesinde ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet iddiaları üzerinden başlatılan geniş kapsamlı adli süreç devam ediyor

Haberle İlgili Daha Fazlası