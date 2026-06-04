Öğrenciler, veliler ve öğretmenler eğitim öğretim yılının son haftalarına girilirken okulların erken kapanıp kapanmayacağını, karne gününün değişip değişmediğini ve yaklaşan tatil kararlarını araştırıyor. Birçok kişi tarafından ''Okullar erken mi kapanacak, yarın okul tatil mi?'' merak edilirken Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav takviminde yapılan değişiklik sonrası gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamalarına çevrildi.

Bakanlık tarafından yapılan duyuruyla birlikte hem LGS'nin yeni tarihi hem de 12 Haziran'da uygulanacak eğitim düzenlemesi netlik kazandı. Öğrenciler yaklaşık dört aylık yoğun ders döneminin ardından yaz tatiline çıkarken, veliler de karne gününe ilişkin hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, okullar erken mi kapanacak, yarın okul tatil mi?

Okullar erken mi kapanacak, yarın okul tatil mi? İşte 2026 yaz tatili ve karne günü tarihi

OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi takvime göre okulların erken kapanmayacak. Eğitim öğretim faaliyetleri mevcut takvim doğrultusunda devam edecek. Öğrenciler eğitim yılını planlanan tarihte tamamlayacak ve karne dağıtımı da daha önce duyurulan tarihte gerçekleştirilecek.

Okullar erken mi kapanacak, yarın okul tatil mi? İşte 2026 yaz tatili ve karne günü tarihi

5 HAZİRAN YARIN OKUL TATİL Mİ?

Öğrencilerin ve velilerin gündemindeki konulardan biri de 5 Haziran tarihinde okulların tatil olup olmadığı sorusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre 5 Haziran 2026 Cuma günü için okullar tatil ilan edilmedi.

Yarın eğitim faaliyetleri normal programında devam edecek.

Okullar erken mi kapanacak, yarın okul tatil mi? İşte 2026 yaz tatili ve karne günü tarihi

12 HAZİRAN CUMA OKULLAR TATİL Mİ, NEDEN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme kapsamında 12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verilecek.

LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihinin değiştirilmesi nedeniyle okullar tatil ilan edildi. Daha önce 14 Haziran Pazar günü yapılması planlanan sınav, yeni düzenleme ile 13 Haziran Cumartesi gününe alındı.

Sınavın gerçekleştirileceği okul binalarında gerekli hazırlıkların tamamlanabilmesi, salon düzenlemelerinin yapılabilmesi ve sınav organizasyonunun sorunsuz şekilde yürütülebilmesi amacıyla 12 Haziran tarihinde ders yapılmayacak. Aynı gün öğretmenler de idari izinli sayılacak.

Okullar erken mi kapanacak, yarın okul tatil mi? İşte 2026 yaz tatili ve karne günü tarihi

YAZ TATİLİ NE ZAMAN, OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı çalışma takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler karnelerini 26 Haziran'da alacak ve aynı gün yaz tatiline başlayacak. Böylece yaklaşık beş aylık ikinci dönemin ardından milyonlarca öğrenci yaz tatiline çıkmış olacak.

Öte yandan LGS'ye katılacak öğrenciler için sınav tarihi 13 Haziran 2026 Cumartesi olarak güncellendi. Sözel oturum saat 09.30'da, sayısal oturum ise saat 11.30'da başlayacak. Sınav saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

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