Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınavın giriş belgeleri için geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuzda göre, LGS 2026 sınav giriş belgeleri 3 Haziran 2026 itibariyle görüntülenebilecek. LGS sınav giriş belgesinde öğrencilerin sınava katılacağı okul, sıra no gibi bilgiler yer alacak. Peki, LGS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, sınav yerleri açıklandı mı?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih olarak haziran ayının ilk haftası işaret edilmişti. Belirlenen tarihin gelmesiyle birlikte adaylar, LGS 2026 sınav giriş belgesi sorgulama ekranını kilitlendi. Adaylar, MEB tarafından yapılacak duyuruyla birlikte LGS sınav giriş belgelerini edinebilecek. Öğrencilerin, geçerli kimlik belgesinin yanı sıra sınava gelirken fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesini yanında bulundurması gerekiyor.

LGS 2026 sınav giriş belgesi görüntüleme sayfası... LGS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, sınav yerleri açıklandı mı?



LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuza göre, fotoğraflı LGS sınav giriş belgeleri, 3 Haziran'dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

Öğrencilerin, sınava gelirken fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

LGS 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak. LGS birinci oturumu Türkiye saati ile 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak.

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