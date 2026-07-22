İhlas Haber Ajansı
Sivasspor’a üç dönem daha transfer yasağı!
Sivasspor, FIFA tarafından 3 dönem daha transfer yasağı aldı. Kulübün FIFA'daki toplam dosya sayısı 4'e çıktı. Kulüp yeni oyuncu tescil edemeyecek.
Sivasspor, FIFA’dan 3 dönem daha transfer yasağıyla cezalandırıldı.
FIFA’nın 21 Temmuz 2026 tarihli kararına göre kırmızı-beyazlı kulübe 3 dönem transfer yasağı uygulanacak.
DOSYA SAYISI 4 OLDU
Son kararla birlikte Sivasspor’un FIFA nezdinde transfer yasağı bulunan dosya sayısı 4’e yükseldi.
Kulüp, söz konusu dosyaları çözüme kavuşturmadığı sürece yeni oyuncu tescili gerçekleştiremeyecek.
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