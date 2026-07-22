Yapay zeka destekli "deepfake" teknolojisi, dolandırıcılık yöntemlerini yeni bir boyuta taşıdı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), suçluların şirket yöneticileri ve kamu görevlilerinin yüz ve seslerini taklit ederek hem bireyleri hem de kurumları hedef aldığı konusunda uyarıda bulundu.

Yapay zeka teknolojisindeki hızlı gelişim, dolandırıcılık yöntemlerini de önemli ölçüde değiştirdi. Özellikle yüz ve ses taklidi yapabilen "deepfake" uygulamaları, şirketler ile bireyler için ciddi güvenlik riskleri oluşturmaya başladı.

Dolandırıcılar, internetten elde ettikleri kimlik ve özgeçmiş bilgilerini, birkaç fotoğraf ve kısa ses kayıtlarıyla birleştirerek gerçek kişilerin kimliğine bürünebiliyor. Bu sayede görüntülü görüşmelerde karşı tarafı ikna eden saldırganlar, iş başvurularından para transferi taleplerine kadar birçok yöntemi kullanabiliyor.

ŞİRKETLERE İÇERİDEN SIZIYORLAR

Uzaktan çalışma modelinin yaygınlaşmasıyla birlikte saldırganlar, yapay zeka destekli görüntü ve ses değiştirme araçları sayesinde online iş görüşmelerinde farklı biri gibi davranarak işe alınabiliyor.

Şirket sistemlerine çalışan hesabıyla erişim sağlayan saldırganlar, hassas verilere ulaşabiliyor, para transferleri gerçekleştirebiliyor ve kurum içinden yeni siber saldırılar planlayabiliyor. Uzmanlar, bu nedenle "sahte çalışan" yönteminin klasik siber saldırılardan çok daha büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Bazı saldırganların ise bulundukları ülkeyi gizlemek amacıyla farklı ülkelerde kurulan "dizüstü bilgisayar çiftlikleri" üzerinden bağlantı sağlayarak yerel çalışan izlenimi verdiği belirtiliyor.

FBI'DAN DİKKAT ÇEKEN UYARI

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), dolandırıcıların yapay zeka teknolojisini kullanarak üst düzey yöneticilerin ve kamu görevlilerinin kimliğine büründüğünü açıkladı.

20 Temmuz'da yayımlanan uyarıda, daha önce dolandırıcılık mağduru olmuş kişilerin bu kez FBI yetkilileri taklit edilerek yeniden hedef alındığı belirtildi. Dolandırıcıların deepfake videoları, sahte sosyal medya hesapları ve resmi kurum sitelerini taklit eden internet adreslerini birlikte kullandıkları ifade edildi.

BU DETAYLARA DİKKAT EDİN

Uzmanlar, görüntülü görüşmeler sırasında özellikle el hareketlerindeki bozulmalar, gerçekçi görünmeyen aksesuarlar, hatalı gölgelendirmeler ile görüntü ve ses arasındaki uyumsuzlukların deepfake içeriklerin ayırt edilmesinde önemli ipuçları olabileceğini belirtiyor.

Şirketlere ve bireylere ise kimlik doğrulaması için ikinci bir iletişim yöntemi kullanmaları ve resmi kurumlara ait internet sitelerinde "gov" uzantısına dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

KUZEY KORE BAĞLANTILI OPERASYON ÖRNEK GÖSTERİLDİ

ABD Adalet Bakanlığı'nın daha önce düzenlediği bir operasyon da tehdidin boyutunu ortaya koydu. Yetkililere göre Kuzey Kore bağlantılı kişiler, çalıntı kimlik bilgileriyle ABD'deki 100'den fazla şirkette uzaktan çalışan olarak işe girdi.

Soruşturmada, 80'den fazla ABD vatandaşının kimlik bilgilerinin kullanıldığı, bu yöntemle 5 milyon doların üzerinde gelir elde edildiği ve şirketlere ait kritik verilere erişim sağlandığı tespit edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası