İsrail’in tehditleri hatta eş zamanlı 3 saldırısı bile İran halkına geri adım attıramadı. Kudüs Günü Yürüyüşü’ne Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanı Arakçi ile birlikte on binlerce İranlı katıldı. İsrail’e meydan okuyan kalabalık, Filistin’e de destek mesajları verdi.

İran halkı dünyaya birlik mesajı verdi. ABD ve İsrail'in saldırıları sürerken başkent Tahran'da yapılacak Kudüs Günü Yürüyüşü öncesi İsrail'den tehdit geldi. Eylemlerin yapılacağı üç bölge için "boşaltın" talimatı gönderen İsrail'e rağmen binlerce kişi sokaklara döküldü.

Yürüyüş öncesi İnkilap Caddesi yakınlarında patlama meydana geldi. Saldırıya rağmen kalabalık slogan atıp, tekbir getirerek patlamanın gerçekleştiği noktaya doğru ilerledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan

Binlerce kişinin meydanları doldurarak İsrail ve ABD'ye tepki gösterdiği eylemlere İran yöneticileri de katıldı. Aralarında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin bulunduğu çok sayıda siyasetçi meydanlara giderken sokakta halkın sevgisiyle karşılaştı.

Laricani "Trump, İran halkının olgun, güçlü ve iradeli bir millet olduğunu anlayamıyor. ABD'nin baskısı ne kadar artarsa halkın iradesi de o kadar güçlenir. Siyonist rejimin yürüyüş güzergâhına yönelik saldırıları ise onun çaresizliğinin göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Tehditler işe yaramadı! İran halkı meydanları terk etmedi

