ABD Büyükelçisi Barrack'ın "S-400 çözülüyor, Türkiye F-35'e dönüyor" açıklamasıyla uykuları kaçan Atina yönetimi, çareyi Yunan lobisinin kirli oyunlarında aramaya başladı. Senatör adayı Mark Lynch'in seçim fonu için "Ayasofya'yı kilise yapacağım" demeçlerine fon ayıran Atina'nın yeni planını Pentapostagma gazetesi yazdı.

Atina yönetimi, bir yandan Türkiye’nin "oyun kurucu" rolünü hazmetmeye çalışırken, diğer yandan Washington’dan gelen yapıcı açıklamalarla köşeye sıkışmış durumda.

SEÇİM VAADİ AYASOFYA: YUNAN LOBİSİNİN YENİ "ÇIKMAZI"

ABD’de Güney Carolina Senato adaylığı için fon bulmakta zorlanan Mark Lynch, rotayı Yunan lobisine kırarak Türkiye’nin egemenlik haklarını hedef alan absürt bir vaatle ortaya çıktı. Yaklaşık 500 bin dolarlık kampanya katkısının yarısından fazlasını bireysel bağışçılardan toplayan Lynch, seçilmesi halinde Ayasofya’yı Türkiye’den alıp yeniden kiliseye çevireceğine dair gerçek dışı bir söz verdi.

Lynch, mevcut Senatör Lindsey Graham’ı 2020 yılındaki cami kararına sessiz kalmakla suçlayarak, "Ayasofya’nın Kiliseye İadesi Yasası" adı altında Türkiye’ye tam kapsamlı bir ticaret ambargosu uygulama tehdidinde bulundu.

"EN BÜYÜK KORKUMUZ GERÇEK OLUYOR: S-400 "

Öte yandan Yunan basını Ayasofya vaadini gündeme getirirken diğer yandan en büyük korkularının ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack olduğunu itiraf etti.

Pentapostagma gazetesi Antalya Diplomasi Forumu’nda (ADF 2026) konuşan Barrack'ın sözlerine dikkat çekti. Türk-Amerikan ilişkilerinde son 16 ayda katedilen mesafenin son 15 yılı geride bıraktığına vurgu yapan gazete, "S-400 meselesine yakında bir çözüm bulunacak ve F-35 programına Türkiye yeniden kabul edilecek" dedi.

MİÇOTAKİS'İN DANIŞMANI İTİRAF ETTİ

Süreci değerlendiren Başbakan Miçotakis’in Dış Politika Danışmanı Sotiris Serbos da çarpıcı bir itirafta bulundu. Fransa ile yapılan savunma anlaşmalarının aslında Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hegemonyasına karşı bir cevap olduğunu doğrulayan Serbos, Fransa ile yapılan savunma anlaşmalarının aslında Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hegemonyasına karşı umutsuz bir çaba olduğunu doğruladı. "Bu nedenle bunun endişeye neden olması doğal bir durum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin uluslararası ve bölgesel gelişmelere göre şekilleneceğini belirten Serbos, İran’da savaşın nasıl sonuçlanacağı, Türkiye’nin Orta Doğu’daki rolü ve İsrail ile rekabetinin belirleyici olacağını söyledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası