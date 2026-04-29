Dünya mutfaklarını inceleyen gastronomi veri tabanı TasteAtlas, bu kez Türkiye’de en çok beğenilen içecekleri içeren listesini kamuoyuyla paylaştı. Liste, Türk içecek kültürünün öne çıkan lezzetlerini bir araya getirdi.

Listede özellikle kış aylarının vazgeçilmezi olan salep ilk sırada yer aldı. Saleple ilgili şu ifadelere yer verildi: Yabani orkide köklerinden elde edilen tozun sıcak sütle karıştırılmasıyla hazırlanıyor. Tarçın ve bazen zencefil ile tatlandırılan içecek, hem lezzeti hem de sağlık açısından faydalarıyla dikkat çekiyor. Osmanlı döneminden bu yana tüketilen salep, günümüzde de özellikle soğuk havalarda tercih ediliyor.

İkinci sırada ise Türk kahvesi öne çıktı. Türk kahvesi hakkında “İncecik öğütülmüş kahve çekirdeklerinin cezve içinde su ve isteğe bağlı şekerle pişirilmesiyle hazırlanan Türk kahvesi, yoğun aroması ve köpüklü yapısıyla öne çıkıyor. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde de yer alan Türk kahvesi, geleneksel sunumuyla kültürel önemini koruyor” cümleleri kullanıldı.

Listede yer alan bir diğer içecek ise şıra oldu. Şıra ile ilgili “Taze sıkılmış üzüm suyundan elde edilen şıra, hafif fermente yapısı ve tatlı aromasıyla özellikle üzüm hasadı döneminde ve Ramazan ayında tercih ediliyor. Sindirimi kolaylaştırıcı etkisiyle de bilinen içecek, Anadolu mutfağında önemli bir yere sahip” denildi.

Altıncı sırada ise ayran yer aldı. Ayran hakkında ise “Yoğurt, su ve tuz karışımından oluşan ayran, serinletici etkisi ve ferahlatıcı tadıyla özellikle yaz aylarında ve et yemeklerinin yanında sıkça tüketiliyor. Orta Doğu’dan Balkanlar’a kadar geniş bir coğrafyada bilinen ayran, köklü bir geçmişe sahip” ifadelerine yer verildi.

RİZE ÇAYI OLMAZSA OLMAZ…

Listede ayrıca Türkiye’nin en çok tüketilen içeceklerinden biri olan Rize çayı da yer aldı. Rize çayı “Karadeniz Bölgesi’nde yetiştirilen siyah çay, güçlü aroması ve koyu rengiyle dikkat çekiyor. Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan çay, Türkiye’de misafirperverliğin de önemli bir sembolü olarak kabul ediliyor” denildi.

TasteAtlas’ın listesi, Türkiye’nin içecek kültürünün dünya çapında ne kadar zengin ve çeşitli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Listede ayrıca lohusa şerbeti, şalgam, turşu suyu, boza gibi lezzetler de yer aldı.