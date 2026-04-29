Adalet Bakanı Akın Gürlek, gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Gündemdeki soruşturmalara dikkat çeken Bakan Gürlek "Rojin Kabaiş'in telefonu için özel ekip kurduk. Dosyada olumlu gelişme olabilir. Gülistan Doku soruşturması kapsamında ABD’ye kaçan Umut Altaş için kırmızı bülten çıkararak iadesini talep ettik. Süreci de ilettik. Umut Altaş bence olayı çözecek kişi, çünkü olayın en yakın tanığı" dedi.

Üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin dosyanın 7 yıl sonra raftan inmesinin ardından Rojin Kabaiş dosyası da gündeme taşınmıştı. Bakan Gürlek incelemelerin sadece Doku dosyasını değil, Rabia Naz ve Rojin Kabaiş dosyalarını da kapsayacağını duyurmuştu.

Gürlek "Adalet Bakanlığı bünyesinde bir ekip kurduk. Bu ekip vicdanları yaralayan dosyaları inceleyecek. Sadece Gülistan Doku dosyası değil; Rabia Naz ve Rojin Kabaiş dosyaları da inceleniyor. Faili meçhul kadın ve çocuk dosyalarının üzerine titizlikle gideceğiz. Gülistan Doku dosyasını ise Tunceli Başsavcısı titizlikle inceledi. Elini taşın altına koymuş durumda. Gerekli incelemeleri yapıyor. Böylesine hassas dosyalarda ucu kime dokunursa dokunsun, titizlikle soruşturmayı yürüten başsavcılarımızın yanındayız" vurgusu yapmıştı.

"ROJİN KABAİŞ İÇİN ÖZEL EKİP KURDUK"

Bakan Gürlek, incelemelere ilişkin yeni bir gelişmeyi duyurdu. Gürlek "Rojin Kabaiş'in telefonu için özel ekip kurduk. Dosyada olumlu gelişme olabilir” dedi.

Bakan Gürlek, Türkiye’nin konuştuğu Gülistan Doku soruşturmasının kilit isimlerinden biri olan, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Umut Altaş’ın da ABD’den iadesinin istendiğini belirtti.

"UMUT ALTAŞ OLAYI ÇÖZECEK KİŞİ"

Gürlek, şöyle konuştu:

Gülistan Doku toplumda hassasiyet oluşturan bir olaydı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında ABD’ye kaçan Umut Altaş için kırmızı bülten çıkararak iadesini talep ettik. Süreci de ilettik. Umut Altaş bence olayı çözecek kişi, çünkü olayın en yakın tanığı. ABD yetkili makamları ile de iletişimdeyiz. Erzurum Başsavcımız da takip ediyor, süreç devam ediyor.

ROJİN KABAİŞ'E NE OLDU?

Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 15 Ekim'de göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Kabaiş'in ölümü aydınlatılamadı. Kabaiş ailesi kızlarının intihar etmediğini ve cinayete kurban gittiğini iddia ederken; genç kızın bedeninde bulunan iki erkeğe ait DNA örneklerinin sahiplerinin bulunmasını talep etti. Adli Tıp Kurumu'nun aldığı hiçbir DNA örneği, cansız bedendeki örneklerle eşleşmedi.

